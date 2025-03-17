Зливав дані про оборонців прифронтового Покровську. СБУ затримала агента ФСБ

СБУ затримала агента ФСБ, який шпигував за українськими військовими в прифронтовому Покровську. Зрадника викрили та затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Служба безпеки України затримала чергового агента ФСБ у Донецькій області. Ним виявився 21-річний місцевий житель, який передавав розвіддані російським окупантам для підготовки атак на Покровському напрямку.

За даними слідства, шпигуна завербували представники ФСБ через анонімні Телеграм-канали. Після цього він розпочав збір інформації про українські військові штаби та опорні пункти Сил оборони.

Фото: Служба безпеки України

Крім того, за завданням російських спецслужб зловмисник намагався встановити координати позицій артилерії ЗСУ. Саме вона завдає прицільних ударів по штурмових групах окупантів, які прагнуть прорватися до Покровська.

Співробітники СБУ своєчасно викрили агента, задокументували його злочини та провели операцію із його затримання.

Наразі слідчі повідомили зраднику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фото: Служба безпеки України

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.