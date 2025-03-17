ua en ru
Пн, 17 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Сливал данные о защитниках прифронтового Покровска. СБУ задержала агента ФСБ

Понедельник 17 марта 2025 13:58
UA EN RU
Сливал данные о защитниках прифронтового Покровска. СБУ задержала агента ФСБ Фото: СБУ задержала агента ФСБ (SecurSerUkraine)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ задержала агента ФСБ, который шпионил за украинскими военными в прифронтовом Покровске. Предателя разоблачили и задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Служба безопасности Украины задержала очередного агента ФСБ в Донецкой области. Им оказался 21-летний местный житель, который передавал разведданные российским оккупантам для подготовки атак на Покровском направлении.

По данным следствия, шпиона завербовали представители ФСБ через анонимные Телеграмм-каналы. После этого он начал сбор информации об украинских военных штабах и опорных пунктах Сил обороны.

Сливал данные о защитниках прифронтового Покровска. СБУ задержала агента ФСБ

Фото: Служба безопасности Украины

Кроме того, по заданию российских спецслужб злоумышленник пытался установить координаты позиций артиллерии ВСУ. Именно она наносит прицельные удары по штурмовым группам оккупантов, которые стремятся прорваться в Покровск.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили агента, задокументировали его преступления и провели операцию по его задержанию.

Сейчас следователи сообщили предателю о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Фото: Служба безопасности Украины

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Контрдиверсионные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, что СБУ задержала агента ФСБ в Харькове, которая отравила военного ВСУ и готовила взрывчатку для терактов. Женщина передавала ядовитые вещества под видом волонтерской помощи.

СБУ и Национальная полиция задержали российского агента, который планировал теракт на юге Украины. Спецоперация в Одессе завершилась изъятием компонентов для изготовления самодельного взрывного устройства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация Покровск Война в Украине
NEWS
Сибига: Уже обсуждаем детали размещения военного контингента в Украине
Сибига: Уже обсуждаем детали размещения военного контингента в Украине
DAILY
Ахтем Чийгоз: Крым – больше не курорт и не военная база, а транзитная территория
Ксения Крикунжурналист РБК-Украина Ахтем Чийгоз: Крым – больше не курорт и не военная база, а транзитная территория