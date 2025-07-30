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Зливала дані воїнів ЗСУ: довічно "присіла" медсестра, яку завербувала ФСБ Росії

Ілюстративне фото: СБУ домоглася засудження агентки ФСБ (facebook.com)
Автор: Антон Корж

В Україні суд засудив до довічного ув'язнення медсестру, яка працювала на російські спецслужби. Вона "зливала" ворогу дані українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.

Зазначається, що 40-річна медсестра з Херсону була завербована Федеральною службою безпеки (ФСБ) Росії. Вона потрапила до поля зору окупантів через свою антиукраїнську позицію в соцмережах.

Агентка росіян збирала персональну інформацію про українських військових, яку отримувала під час заповнення їхніх медичних карток. Зібрані дані вона передавала своєму куратору з ФСБ.

Окрім того, поплічниця росіян часто починала "втемну" розпитувати в пацієнтів подробиці щодо військових об'єктів на Херсонському напрямку. Агентка також намагалася конспіруватися - наприклад, після кожного сеансу зв'язку з куратором видаляла усе листування.

"За матеріалами Служби безпеки суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Розслідування проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що 30 липня СБУ затримала льотчика-інструктора Повітряних сил ЗСУ, який шпигував на користь російської воєнної розвідки. Зрадник передавав ворогу дані про базування винищувачів F-16, Mirage 2000 та Су-24.

Зауважимо, що це вже другий такий "кріт" за сьогодні. Раніше стало відомо, що бійці СБУ викрили російського агента серед бійців Сил оборони. Чоловік готував "прорив" ворога у Харківській області.

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