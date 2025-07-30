Зливала дані воїнів ЗСУ: довічно "присіла" медсестра, яку завербувала ФСБ Росії

Зазначається, що 40-річна медсестра з Херсону була завербована Федеральною службою безпеки (ФСБ) Росії. Вона потрапила до поля зору окупантів через свою антиукраїнську позицію в соцмережах.

Агентка росіян збирала персональну інформацію про українських військових, яку отримувала під час заповнення їхніх медичних карток. Зібрані дані вона передавала своєму куратору з ФСБ.

Окрім того, поплічниця росіян часто починала "втемну" розпитувати в пацієнтів подробиці щодо військових об'єктів на Херсонському напрямку. Агентка також намагалася конспіруватися - наприклад, після кожного сеансу зв'язку з куратором видаляла усе листування.

"За матеріалами Служби безпеки суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Розслідування проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури", - сказано у повідомленні.