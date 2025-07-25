Злив Аксьонова і крах мереж: як ГУР стерло "цифровий суверенітет" у Криму

Він нагадав, що внаслідок DDoS-атаки було фактично паралізовано інформаційні системи та мережеву інфраструктуру в Криму.

Співробітники ГУР отримали доступ до систем електронного документообігу "ДІАЛОГ", "СЕД", "Дело", систем бухгалтерського обліку "1С:Документообіг", Directum і "АТЛАС". Дані скопіювали і пізніше знищили.

Також, за словами Ткачука, вдалося отримати докази того, що "представництво МЗС РФ у Сімферополі" дає вказівки місцевим адміністраціям. Зокрема, Міністерство закордонних справ роздає наративи, які потім має транслювати окупаційна влада.

Офіцер ЗСУ розповів, що кіберфахівці навіть отримали доступ до особистого листування гауляйтера Сергія Аксьонова. Зокрема, з його листування з Антоном Лясковським, який відповідає за медицину на півострові, стало зрозуміло, що в регіоні зростає вплив глави Чечні Рамзана Кадирова.

Фото: листування Аксьонова (t.me/voice_of_major)

Ткачук зазначив, що такі кібератаки - це важливий метод психологічного тиску на тих, хто має стосунок до розроблення та виробництва зброї в РФ.

"Знищення російського "цифрового суверенітету" - це така ж досяжна і не менш важлива мета, як знищення чорноморського флоту і стратегічної авіації. Російський диктатор повинен вийти з війни без армії, авіації, флоту і з діркою в кіберпросторі, що унеможливлює подальші наступальні операції на десятиліття", - додав він.