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Злив Аксьонова і крах мереж: як ГУР стерло "цифровий суверенітет" у Криму

П'ятниця 25 липня 2025 20:42
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Злив Аксьонова і крах мереж: як ГУР стерло "цифровий суверенітет" у Криму Ілюстративне фото: ГУР провело кібератаку на окупаційну владу Криму (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українським кіберфахівцям із Головного управління розвідки вдалося знищити дані на серверах окупаційної влади Криму. Вони навіть отримали доступ до листування гауляйтера Сергія Аксьонова.

Як передає РБК-Україна, про це в колонці для"Укрінформу" написав офіцер ЗСУ і політолог Андрій Ткачук.

Він нагадав, що внаслідок DDoS-атаки було фактично паралізовано інформаційні системи та мережеву інфраструктуру в Криму.

Співробітники ГУР отримали доступ до систем електронного документообігу "ДІАЛОГ", "СЕД", "Дело", систем бухгалтерського обліку "1С:Документообіг", Directum і "АТЛАС". Дані скопіювали і пізніше знищили.

Також, за словами Ткачука, вдалося отримати докази того, що "представництво МЗС РФ у Сімферополі" дає вказівки місцевим адміністраціям. Зокрема, Міністерство закордонних справ роздає наративи, які потім має транслювати окупаційна влада.

Офіцер ЗСУ розповів, що кіберфахівці навіть отримали доступ до особистого листування гауляйтера Сергія Аксьонова. Зокрема, з його листування з Антоном Лясковським, який відповідає за медицину на півострові, стало зрозуміло, що в регіоні зростає вплив глави Чечні Рамзана Кадирова.

Злив Аксьонова і крах мереж: як ГУР стерло &quot;цифровий суверенітет&quot; у КримуФото: листування Аксьонова (t.me/voice_of_major)

Ткачук зазначив, що такі кібератаки - це важливий метод психологічного тиску на тих, хто має стосунок до розроблення та виробництва зброї в РФ.

"Знищення російського "цифрового суверенітету" - це така ж досяжна і не менш важлива мета, як знищення чорноморського флоту і стратегічної авіації. Російський диктатор повинен вийти з війни без армії, авіації, флоту і з діркою в кіберпросторі, що унеможливлює подальші наступальні операції на десятиліття", - додав він.

Кібератака ГУР

Нагадаємо, джерела РБК-Україна сьогодні, 25 липня, вранці повідомили, що кіберфахівці ГУР провели масштабну спецоперацію проти окупаційної влади Криму.

Співрозмовники видання підкреслювали, що така операція тривала кілька днів.

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