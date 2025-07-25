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Слив Аксенова и крах сетей: как ГУР стерло "цифровой суверенитет" в Крыму

Пятница 25 июля 2025 20:42
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Слив Аксенова и крах сетей: как ГУР стерло "цифровой суверенитет" в Крыму Иллюстративное фото: ГУР провело кибератаку на оккупационные власти Крыма (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинским киберспециалистам из Главного управления разведки удалось уничтожить данные на серверах оккупационных властей Крыма. Они даже получили доступ к перепискам гауляйтера Сергея Аксенова.

Как передает РБК-Украина, об этом в колонке для "Укринформа" написал офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук.

Он напомнил, что в результате DDoS-атаки были фактически парализованы информационные системы и сетевая инфраструктура в Крыму.

Сотрудники ГУР получили доступ к системам электронного документооборота "ДИАЛОГ", "СЭД", "Дело", системам бухгалтерского учета "1С:Документооборот", Directum и "АТЛАС". Данные скопировали и позже уничтожили.

Также, по словам Ткачука, удалось получить доказательства того, что "представительство МИД РФ в Симферополе" дает указания местным администрациям. В частности, Министерство иностранных дел раздает нарративы, которые потом должны транслировать оккупационные власти.

Офицер ВСУ рассказал, что киберспециалисты даже получили доступ к личной переписке гауляйтера Сергея Аксенова. В частности, из его переписки с Антоном Лясковским, который отвечает за медицину на полуострове, стало понятно, что в регионе растет влияние главы Чечни Рамзана Кадырова.

Слив Аксенова и крах сетей: как ГУР стерло &quot;цифровой суверенитет&quot; в КрымуФото: переписка Аксенова (t.me/voice_of_major)

Ткачук отметил, что такие кибератаки - это важный метод психологического давления на тех, кто имеет отношение к разработке и производству оружия в РФ.

"Уничтожение российского "цифрового суверенитета" - это такая же достижимая и не менее важная цель, как уничтожение черноморского флота и стратегической авиации. Российский диктатор должен выйти из войны без армии, авиации, флота и с дырой в киберпространстве, что делает невозможными дальнейшие наступательные операции на десятилетия", - добавил он.

Кибератака ГУР

Напомним, источники РБК-Украина сегодня, 25 июля, утром сообщили, что киберспециалисты ГУР провели масштабную спецоперацию против оккупационных властей Крыма.

Собеседники издания подчеркивали, что такая операция длилась несколько дней.

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