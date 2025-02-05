Злиття Honda та Nissan: запропоновано новий формат співпраці

Компанія Honda запропонувала Nissan стати її "дочкою". У іншому випадку вона може відмовитися "рятувати" Nissan, який, своєю чергою, не хоче втрачати автономність.

Злиття Honda та Nissan опинилося під загрозою зриву. Замість об'єднання на рівних правах Honda запропонувала Nissan стати її дочірньою компанією. Компанії збиралися оприлюднити деталі злиття в єдину холдингову компанію наприкінці січня, але термін зрушили на середину лютого. Nissan нібито не зміг виконати умову Honda: компанії не вдалося переконати потенційного партнера в тому, що вона зможе зробити бізнес успішним.

Аналітики очікують, що пропозиція Honda щодо перетворення Nissan на "дочку" зустріне "запеклий опір". Nissan, який нещодавно викупив частину акцій у Renault, боротиметься за автономність, а тому угода зі злиття може зірватися.

Перед злиттям Honda зажадала від Nissan доказу фінансової стабільності: у 2026 фінансовому році потрібно заробляти близько 2,6 млрд доларів. Прогноз на 2024 рік, який завершиться у березні, — лише 0,95 млрд доларів.

Щоб покращити показники, Nissan оголосив про звільнення дев'яти тисяч працівників у всьому світі та скорочення виробництва на 20 відсотків. Співробітникам трьох заводів у США запропонували достроково вийти на пенсію. Однак джерела кажуть, що топ-менеджерам Honda цього виявилося недостатньо і вони чекають на більш ефективні заходи щодо оптимізації бізнесу. Крім того, Honda вимагає повного розриву зв'язків між Nissan та Renault.