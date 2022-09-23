Зламували акаунти та продавали росіянам. В Україні викрито хакерське угруповання

У Львові Служба безпеки нейтралізувала хакерське угруповання, яке зламало 30 млн акаунтів і продавало їх через "Даркнет".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Зловмисники зламували активні акаунти інтернет-користувачів з України та Євросоюзу, отримуючи доступ до персональних даних громадян. Цю конфіденційну інформацію вони продавали через анонімну платформу "Даркнет", а гроші отримували на заборонені в нашій державі електронні платіжні системи ЮMoney, Qiwi та WebMoney", - Розповіли в СБУ.

За попередніми даними, хакери продали орієнтовно 30 млн акаунтів і отримали "прибуток" у розмірі майже 14 млн гривень.

Як повідомляють правоохоронці, їхніми "оптовими клієнтами" були прокремлівські пропагандисти.

"Саме вони використовували отримані установчі дані українських та іноземних громадян для поширення фейкових "новин" з фронту та створення панічних настроїв. Метою таких маніпуляцій була масштабна дестабілізація у країнах", - наголошується в повідомленні.

Під час обшуків у зловмисників виявили жорсткі диски із персональними даними громадян та техніку з підтвердженнями незаконної діяльності.