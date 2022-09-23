Взламывали аккаунты и продавали россиянам. В Украине разоблачена хакерская группировка
Во Львове Служба безопасности нейтрализовала хакерскую группировку, которая взломала 30 млн аккаунтов и продавала их через "Даркнет".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Злоумышленники взламывали активные аккаунты интернет-пользователей из Украины и Евросоюза, получая доступ к персональным данным граждан. Эту конфиденциальную информацию они продавали через анонимную платформу "Даркнет", а деньги получали на запрещенные в нашем государстве электронные платежные системы ЮMoney, Qiwi и WebMoney", - рассказали в СБУ.
По предварительным данным, хакеры продали ориентировочно 30 млн аккаунтов и получили "прибыль" в размере почти 14 млн гривен.
Как сообщают правоохранители, их "оптовыми клиентами" были прокремлевские пропагандисты.
"Именно они использовали полученные учредительные данные украинских и иностранных граждан для распространения фейковых "новостей" с фронта и создания панических настроений. Целью таких манипуляций являлась масштабная дестабилизация в странах", - отмечается в сообщении.
Во время обысков у злоумышленников обнаружили жесткие диски с персональными данными граждан и технику с подтверждениями незаконной деятельности.
Организатору группировки уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах (компьютерах) УК Украины.
Напомним, ранее мы писали, что киберпреступники пытались атаковать украинские, австрийские и немецкие организации посылая фейковое "техническое задание" на электронные почты.
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