Зламані кістки та сліди струму. Тіло закатованої у РФ журналістки Рощиної в жахливому стані

Керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов заявив, що експертизи для ідентифікації тіла Вікторії Рощиної та встановлення причин її смерті тривають.

Він повідомив, що у лютому 2025 року на одному з тіл, які були повернуті з Російської Федерації без зазначення прізвищ померлих осіб, було виявлено бірку з прізвищем Рощина.

Була призначена молекулярна експертиза для ідентифікації її тіла, для підтвердження, що це саме вона.

"Експерти відібрали зразки ДНК в обох батьків Вікторії. За результатами проведення цієї експертизи, експерт дійшов висновку, що з вірогідністю понад 99% тіло належить пані Вікторії", - зазначив Бєлоусов.

За його словами, батьки загиблої журналістки звернулися з клопотанням про проведення додаткової експертизи для ідентифікації тіла.

Встановлення причини смерті Рощиної

За даними Офісу генпрокурора, в лютому 2025 року була призначена судово-медична експертиза для встановлення причини смерті, наявних тілесних ушкоджень та характеру їх спричинення.

За її результатами на тілі загиблої були виявлені численні ознаки катування та жорстокого поводження, зокрема садна і крововиливи на різних частинах тіла, зламане ребро та можливі сліди від застосування електроструму.

"Проте через стан тіла первинно не вдалося встановити причини смерті. Тому були відібрані необхідні зразки й наразі вирішується питання щодо проведення додаткової судово-медичної експертизи за участі французьких експертів для встановлення причин смерті та характеру виявлених тілесних ушкоджень", - наголосив Бєлоусов.

Він зазначив, що наразі правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини позбавлення волі журналістки, її загибелі та застосування стосовно до неї катувань.