Зламані кістки та сліди струму. Тіло закатованої у РФ журналістки Рощиної в жахливому стані

Україні досі не вдалось встановити точну причину смерті журналістки Вікторії Рощиної. Експерти продовжують розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов заявив, що експертизи для ідентифікації тіла Вікторії Рощиної та встановлення причин її смерті тривають.
Він повідомив, що у лютому 2025 року на одному з тіл, які були повернуті з Російської Федерації без зазначення прізвищ померлих осіб, було виявлено бірку з прізвищем Рощина.
Була призначена молекулярна експертиза для ідентифікації її тіла, для підтвердження, що це саме вона.
"Експерти відібрали зразки ДНК в обох батьків Вікторії. За результатами проведення цієї експертизи, експерт дійшов висновку, що з вірогідністю понад 99% тіло належить пані Вікторії", - зазначив Бєлоусов.
За його словами, батьки загиблої журналістки звернулися з клопотанням про проведення додаткової експертизи для ідентифікації тіла.
За даними Офісу генпрокурора, в лютому 2025 року була призначена судово-медична експертиза для встановлення причини смерті, наявних тілесних ушкоджень та характеру їх спричинення.
За її результатами на тілі загиблої були виявлені численні ознаки катування та жорстокого поводження, зокрема садна і крововиливи на різних частинах тіла, зламане ребро та можливі сліди від застосування електроструму.
"Проте через стан тіла первинно не вдалося встановити причини смерті. Тому були відібрані необхідні зразки й наразі вирішується питання щодо проведення додаткової судово-медичної експертизи за участі французьких експертів для встановлення причин смерті та характеру виявлених тілесних ушкоджень", - наголосив Бєлоусов.
Він зазначив, що наразі правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини позбавлення волі журналістки, її загибелі та застосування стосовно до неї катувань.
Нагадаємо, що в серпні 2023 року стало відомо, що Вікторія Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях України. Лише у травні 2024 року Росія підтвердила, що Рощина знаходиться в полоні.
Про смерть української журналістки Вікторії Рощиної стало відомо 10 жовтня 2024 року. Міноборони Росії направило лист родині журналістки, в якому йшлося, що вона померла 19 вересня.
Відомо, що у Росії журналістку утримували у двох найжорстокіших тюрмах.
Сьогодні, 24 квітня, стало відомо, що в Україну повернули тіло закатованої в полоні журналістки Вікторії Рощиної.
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