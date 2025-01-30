Зіткнулися в повітрі. Що відомо про авіатрощу літака і вертольота біля Вашингтона

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Що сталося

Пасажирський літак Bombardier CRJ700 авіакомпанії American Airlines виконував регіональний рейс 5342 з Вічіто (штат Канзас). Під час заходу на посадку (борт мав приземлитися в Національному аеропорті імені Рональда Рейгана, розташованому поруч із Вашингтоном), він зіткнувся з армійським вертольотом Black Hawk.

Авіакатастрофа сталася близько 21:00 за місцевим часом (04:00 за Києвом). Саме в цей проміжок часу очікувалося, що пасажирський лайнер здійснить посадку. Втім, поліція округу Колумбія повідомила, що отримала повідомлення о 20:53 про аварію. Обидва повітряні судна після зіткнення впали в річку Потомак.

Відео авіакатастрофи потрапило на камери. На кадрах можна побачити, як два повітряні судна зіткнулися в небі, в результаті чого стався вогняний вибух.

За словами мера округу Колумбія Мюріель Боузер, на борту пасажирського літака було 64 людини, а в армійському гелікоптері, який виконував тренувальний політ - 3 військових.





Фото: після зіткнення літак впав у річку Потомак і розвалився на частини (Getty Images)

Один з очевидців розповідає про авіакатастрофу так: "Спочатку я бачив літак, і він виглядав добре. Він був прямо над землею, можливо, на висоті 120 футів (36,5 м) над водою. Через кілька секунд літак нахилився до упору вправо на понад 90 градусів. Я бачив його нижню сторону. Він був освітлений яскраво-жовтим кольором, і під ним був потік іскор, а потім усе потемніло".

CNN публікує розшифровку аудіозапису авіадиспетчерів, які дають вказівки вертольоту. Диспетчер спочатку запитав у пілота гелікоптера, чи бачить той лайнер у полі зору, а потім дав йому вказівку пролетіти позаду пасажирського літака.

На аудіозаписі незадовго до зіткнення чути, як пілот вертольота каже: "PAT 2-5 [вертоліт] бачить літак у полі зору, прошу візуально розділитися". Менш ніж через 13 секунд після цього на аудіозаписі зафіксовано зітхання екіпажу військового вертольота. Після - сталося зіткнення.

Що стало причиною трагедії наразі не відомо. Міністр оборони США Піт Гегсет охарактеризував подію, як "абсолютно трагічну", та заявив, що армія та Пентагон негайно розпочали розслідування причин авіакатастрофи.

Трамп вважає, що трагедії "можна було б уникнути"

CNN звертає увагу, що повітряний простір над Національним аеропортом імені Рейгана є одним з найбільш завантажених у країні, і пасажирські літаки часто ділять повітряний простір з гелікоптерами. Втім, після аварії Вашингтонський аеропорт імені Рейгана буде закрито до 05:00 п'ятниці за місцевим часом (12:00 за Києвом).

На те, що сталося відреагував президент США Дональд Трамп. На його думку, екіпаж військового вертольота мав змінити курс, таким чином трагедії "можна було б уникнути".

"Літак знаходився на ідеальній і звичайній траєкторії заходу на посадку. Вертоліт летів прямо на літак протягом тривалого часу. Ясна ніч! На літаку горіли вогні, чому вертоліт не пішов ні вгору, ні вниз, ні на розворот? Чому диспетчерська не сказала вертольоту, що робити, замість запитати, чи бачили вони літак? Це погана ситуація, якій, схоже, можна було запобігти", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Рятувальна операція триває. Що відомо про кількість жертв

Повідомляється, що літак внаслідок зіткнення й падіння розпався на кілька частин. Наразі на місці падіння повітряних суден триває рятувальна операція, працюють 300 рятувальників, зокрема поліцейські та водолази. Роботи проводяться у водах річки Потомак за майже морозної температури.

Фото: причина авіакатастрофи досі невідома, на місці працюють рятувальники (Getty Images)

Ділянка, на якій працюють дайвери, має глибину близько 8 футів (2,4 метра). Всього глибина річки становить 24 фути (7,3 метра). Вода темна й каламутна з плаваючими шматками льоду. Тому, пошуки, ймовірно, триватимуть кілька днів, припускають рятувальники. Крім того, очікується зниження температури повітря і дощ, що також ускладнить пошуки.

Медіа повідомляють, що тих, хто вижив внаслідок авіакатастрофи немає. Зокрема як пише CBS News, у воді було виявлено три ділянки з уламками. За останніми даними, було витягнуто всього щонайменше 19 тіл. Але офіційних даних про жертв поки немає.

За словами одного з кореспондентів CBS News, команда водолазів знайшла те, що схоже на один з двох бортових самописців літака - так звані "чорні скриньки". Втім, наразі незрозуміло, чи це голосовий самописець з кабіни пілотів, чи той, що зберігає дані про роботу літака.

Водолази знайшли певний доступ до салону літака. Серед знайденого - багаж. При цьому гелікоптер був знайдений перевернутий догори дном, але, схоже, майже не пошкоджений, додають журналісти.



Фото: на місці працюють 300 рятувальників (Getty Images)

Хто був на борту літака та гелікоптера

Вертоліт Sikorsky H-60 Black Hawk, який зазнав катастрофи, базувався у Форт-Белвуар, штат Вірджинія. Він виконував тренувальний політ. Відомо, що борт належав роті "В" 12-го авіаційного батальйону. Представник Міністерства оборони США повідомив CBS News, що на борту гелікоптера перебували троє солдатів, але не було жодного високопосадовця.

Що стосується пасажирського літака, то на ньому перебували 60 пасажирів та 4 членів екіпажу. Федерація фігурного катання США повідомила, що на борту лайнера, що розбився у Вашингтоні, перебували спортсмени.

Втім, їхні імена та інші деталі там не привели. Натомість російські медіаресурси пишуть, що на борту літака могли перебувати колишні російські фігуристи, а нині тренери Євгена Шишкова і Вадим Наумов.





Фото: літак розламався на кілька частин, його уламки знаходяться на глибині 1,5-2,5 метра (Getty Images)

За інформацією ВВС, на борту літака Bombardier CRJ700 рейсу 5342 перебували кілька фігуристів. Йдеться про спортсменів, тренерів та членів їх сімей, які поверталися додому з Національного табору розвитку, який проводився разом з Чемпіонатом США з фігурного катання у Вічіті (штат Канзас). Цей чемпіонат проходив з 20 по 26 січня.

У російській Федерації фігурного катання заявляють, що на борту літака, який впав у Вашингтоні, не було громадян РФ. За їх словами, "це були громадяни США російського походження, які брали участь у чемпіонаті".

Перша велика авіакатастрофа в США за майже 16 років

В CBS News звертають увагу, що авіакатастрофа в небі над Вашингтоном стала першою великою трагедією за участю комерційного літака в Сполучених Штатах за останніх майже 16 років.

За інформацією журналістів, остання аварія пасажирського борту такого масштабу сталася в США в лютому 2009 року. Тоді літак авіакомпанії Continental Airlines, виконуючи рейс за маршрутом Ньюарк (штат Нью-Джерсі) - Буффало (штат Нью-Йорк), врізався в будинок при заході на посадку в аеропорт. Це був літак Bombardier Q400. В результаті трагедії загинуло 49 осіб.