Зіткнення в Судані: кількість жертв зросла до 270, поранених - тисячі

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в результаті насильства, яке спалахнуло в Судані, вже загинуло 270 людей, 2600 отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Всесвітньої організації охорони здоров'я.

В Судані тривають бої між армією та силами швидкого реагування. Це третя спроба держперевороту в африканській країні за останні чотири роки.

ВООЗ закликали лідерів в Судані забезпечити мир та необмежений доступ до медичних закладів.

"Я засуджую будь-яку втрату життів, і ми солідарні з нашими братами і сестрами в Судані", - зазначив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.