UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зірвав штурм росіян. Десантник в одному бою знищив чотири ворожі ББМ

Фото: десантник в одному бою знищив чотири ворожі ББМ (t me ressentiment_channel)
Автор: Наталія Гурковська

Український десантник в одному бою знищив чотири бойові броньовані машини окупантів. Ворожий штурм на Таврійському напрямі вдалося зірвати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська.

Так, днями ворог знову зробив спробу прорвати оборону десантників, кинувши на штурм п’ять одиниць бойової броньованої техніки разом з піхотою.

"Штурм було відбито - техніка залишилась горіти у полі, більшість бійців ворожої піхоти було знищено", - йдеться в повідомленні.

За словами військових, у цьому бою особливо відзначився молодший сержант на позивний "Сєдой".

"Влучними пострілами з протитанкового ракетного комплексу Javelin він знищив чотири броньовані машини, зірвавши атаку ворога. Тим самим вправний воїн довів особистий рахунок знищеної ворожої техніки до 22 одиниць", - додають десантники.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 8 січня, склали 440 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 365170 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 дронів, 13 арсистем та 9 танків, 14 ББМ.

Зокрема, за добу на Таврійському напрямку було знищено 416 окупантів. Тільки десантники за перші дні нового року на цій ділянці знищили чи пошкодили 29 одиниць бойової броньованої техніки окупантів; втрати його живої сили склали більше 200 бійців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні