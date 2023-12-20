Зірковий тренер офіційно змінив середняка УПЛ на інший

54-річний фахівець попрощався з полтавською командою. Із "біло-зеленими" він попрацював півтора роки.

Скрипник домовився з "Ворсклою" про розрив контракту за обопільною згодою. Відразу ж після повідомлення про від'їзд тренера з Полтави про його призначення оголосив "Металіст 1925". Із харків'янами українець підписав контракт на 3 роки.

До нової команди Скрипник узяв свій тренерський штаб. Його помічниками будуть Григорій Ярмаш, Сергій Попов та Артемій Чернишов. Залишаться в структурі "Металіста 1925" і члени попередньої команди тренерів – Максим Цвіренко, Сергій Вольваков та Андрій Шабалін.

Хто такий Віктор Скрипник

Уродженець Новомосковська, на дорослому рівні дебютував у запорізького "Металурзі". Пізніше захищав кольори "Дніпра", бременського "Вердера", збірної України.

Тренерську кар'єру розпочав у "Вердері". Там він пройшов шлях від тренера юнацьких команд до керманича основи. У 2018-2019 рр. фахівець працював із "Ригою", виграв чемпіонат і Кубок Латвії. Звідти перебрався до "Зорі" в червні 2019-го.

У перших двох кампаніях фінішував третім, а в достроково завершеному сезоні 2021/22 був четвертим. У фіналі Кубка України-2021 команда Скрипника поступилася "Динамо" (0:1). Із "Ворскою" посів 5-те місце в попередньому сезоні.