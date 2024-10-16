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Зірковий тренер офіційно очолив збірну Англії

Лондон, Середа 16 жовтня 2024 12:25
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Зірковий тренер офіційно очолив збірну Англії Фото: Томас Тухель повернувся на Туманний Альбіон (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Колишній керманич лондонського "Челсі" та низки інших європейських команд Томас Тухель став головним тренером Англії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X команди.

51-річний фахівець стане новим постійним менеджером "Трьох левів". У вересні-жовтні обов'язки головного тренера виконував керманич англійської молодіжки Лі Карслі.

Тухель розпочне роботу на чолі збірної Англії 1 січня 2025 року. Контракт із німцем розрахований до завершення чемпіонату світу-2026. Він уперше працюватиме на рівні національних команд, оскільки досі тренував лише клуби на батьківщині, а також у Франції та Англії.

"Я дуже пишаюся тим, що мені випала честь очолити збірну Англії. Отримати шанс презентувати Англію – величезний привілей, а можливість працювати з цією особливою і талановитою групою гравців неймовірно приваблива", – заявив Тухель.

Хто такий Томас Тухель

Уродженець містечка Крумбах, недовго виступав за "Штутгартер Кікерс" і "Ульм". У 25 років вимушено завершив ігрову кар'єру через хронічну травму суглобів.

До тренерської роботи взявся у 2000 році. Працював із юніорами "Штутгарта", "Аугсбурга" та "Майнца". У серпні 2009-го очолив першу команду "Майнца" та провів на її чолі майже 5 років. Пізніше тренував "Боруссію" Д, "Парі Сен-Жермен", "Челсі" та "Баварію".

На чолі дортмундців завоював Кубок Німеччини, з французьким грандом – 2 титули Ліги 1, Кубок Франції, Кубок французької ліги та два Суперкубка Франції, а з лондонцями тріумфував у Лізі чемпіонів 2020/21, Суперкубку УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу. З мюнхенцями здобув "золото" Бундесліги в дебютному сезоні.

До слова, раніше розібрали внесок династії Мальдіні в італійський футбол.

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