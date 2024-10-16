Звездный тренер официально возглавил сборную Англии
Бывший наставник лондонского "Челси" и ряда других европейских команд Томас Тухель стал главным тренером Англии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X команды.
51-летний специалист станет новым постоянным менеджером "Трех львов". В сентябре-октябре обязанности главного тренера исполнял наставник английской молодежки Ли Карсли.
Тухель приступит к работе во главе сборной Англии 1 января 2025 года. Контракт с немцем рассчитан до завершения чемпионата мира-2026. Он впервые будет работать на уровне национальных команд, поскольку до сих пор тренировал только клубы на родине, а также во Франции и Англии.
"Я очень горжусь тем, что мне выпала честь возглавить сборную Англии. Получить шанс представлять Англию – огромная привилегия, а возможность работать с этой особой и талантливой группой игроков невероятно привлекательна", – заявил Тухель.
Кто такой Томас Тухель
Уроженец городка Крумбах, недолго выступал за "Штутгартер Кикерс" и "Ульм". В 25 лет вынужденно завершил игровую карьеру из-за хронической травмы суставов.
К тренерской работе приступил в 2000 году. Работал с юниорами "Штутгарта", "Аугсбурга" и "Майнца". В августе 2009-го возглавил первую команду "Майнца" и провел во главе ее почти 5 лет. Позже тренировал "Боруссию" Д, "Пари Сен-Жермен" и "Челси".
Во главе дортмундцев завоевал Кубок Германии, с французским грандом – 2 титула Лиги 1, Кубок Франции, Кубок французской лиги и два Суперкубка Франции, а с лондонцами триумфовал в Лиге чемпионов 2020/21, Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира. С мюнхенцами завоевал "золото" Бундеслиги в дебютном сезоне.
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