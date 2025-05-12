Зірка збірної України вдруге поспіль тріумфувала в чемпіонаті Іспанії

Лідер і капітан жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова здобула "золото" чемпіонату Іспанії в складі "Валенсії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

У фінальній серії плей-офф "Валенсія" переграла "Сарагосу", здобувши перемоги в двох матчах.

Як пройшла фінальна серія

На шляху до вирішального протистояння "Валенсія", яка виграла регулярний чемпіонат, впевнено пройшла дві стадії плей-офф. У серіях до двох перемог левантійки здолали "Ховентут" та "Авеніду". Суперником у фіналі стала "Сарагоса" – четверта команда регулярної першості.

У першому поєдинку, який пройшов на домашньому паркеті, "Валенсія" перемогла з рахунком 75:65. Ягупова провела на майданчику майже 30 хвилин, за які набрала 5 очок, зробила 7 підбирань і 4 асисти.

У матчі-відповіді "Валенсія" поступалася після першої чверті (21:24), але зуміла переломити хід гри й здобути вольову перемогу – 71:63. Ягупова знову відіграла майже 30 хвилин, за які набрала 9 очок, зробила 5 підбирань, 1 асист і 1 перехоплення.

Ця перемога принесла "Валенсії" титул чемпіонок Іспанії.

Статистика та досягнення українки в Іспанії

У сезоні-2024/25 Ягупова зіграла за "Валенсію" 32 матчі в чемпіонаті Іспанії, в середньому проводячи на майданчику 23,1 хвилини. За цей час вона набирала в середньому 9,3 очка, 2,8 підбирання та 3,5 асиста.

Крім чемпіонства, Ягупова допомогла своїй команді виграти Суперкубок Іспанії. А також вивела клуб до першого в його історії півфіналу жіночої Євроліги. Капітан збірної України потрапила до символічної топ-п'ятірки найпрестижнішого континентального клубного турніру та претендувала на звання найкращої баскетболістки Європи.

Крім того, її переможний кидок разом з сиреною у грі з празьким УСК було визнано найкращим моментом сезону в Євролізі.

Українка - лідер найкращої команди Іспанії (x.com/valenciabasket)

Хто така Аліна Ягупова

33-річна уродженка Дніпра, вихованка однієї з місцевих ДЮСШ. На дорослому рівні в чемпіонаті України грала за "Дніпро", "Регіну-Баскет" і "Єлисавет-Баскет".

На драфті 2013 року жіночої НБА була обрана "Лос-Анджелес Спаркс" під 34-м номером. Однак, за океаном закріпитися не змогла. Натомість виступала в чемпіонатах Казахстану ("Астана Тайгерс", "Окжетпес"), Бельгії ("Касторс Брен"), Франції ("Вільньов-д'Аск") і Туреччини ("Фенербахче", "Мерсін").

Посеред сезону-2023/24 перебралася до "Валенсії" і одразу допомогла левантійкам оформити чемпіонський дубль. Раніше тріумфувала в жіночій Євролізі з "Фенербахче", а в складі збірної України виступила на кількох Євробаскетах (2013, 2015, 2017, 2019).