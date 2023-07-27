Зірка збірної України продовжив контракт із баскетбольним "Прометеєм"

Оборонець збірної України Іссуф Санон продовжить виступи за слобожанський "Прометей" у новому сезоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
23-річний баскетболіст пролонгував співпрацю з вітчизняним грандом. Прийдешній сезон стане для нього другим у колективі Ронена Гінзбурга.
"Іссуф, радий що лишаєшся в родині, ти максимально талановитий гравець, я це знаю, Нено це знає. Впевнений в цьому сезоні ти зможеш максимально розкрити свій талант тим більше, що поруч будуть грати талановиті товариші!" – заявив президент клубу Дубинський.
У сезоні 2022/23 Санон входив до основної обойми "Прометея". Середні цифри оборонця в Єврокубку – 8 очок, 2 підбирання, 2.2 передачі та 0.9 перехоплень за майже 18 хвилин на паркеті. Також українець допоміг слобожанцям здобути чемпіонський титул Латвійсько-естонської баскетбольної ліги.
Уродженець Донецька, вихованець місцевих "Фальконів". На драфті НБА-2018 обраний "Вашингтоном" під 44-м номером.
На професіональному рівні дебютував за "Дніпро". Також захищав кольори словенської "Цедевіти Олімпії" та литовського "Шяуляя". Права на оборонця під егідою НБА спершу перейшли від "Візардс" до "Нью-Йорк Нікс", а звідти – до "Г'юстона".
Санон залишається фанатом "Денвера". Його батько походить із Буркіна-Фасо.
До слова, українець Лень підписав контракт із "Сакраменто" на новий сезон НБА.
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