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Зірка збірної України продовжив контракт із баскетбольним "Прометеєм"

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Рига, Четвер 27 липня 2023 10:55
Зірка збірної України продовжив контракт із баскетбольним "Прометеєм" Фото: Іссуф Санон став чемпіоном ЛЕБЛ у сезоні 2022/23 (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорців

Оборонець збірної України Іссуф Санон продовжить виступи за слобожанський "Прометей" у новому сезоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

23-річний баскетболіст пролонгував співпрацю з вітчизняним грандом. Прийдешній сезон стане для нього другим у колективі Ронена Гінзбурга.

"Іссуф, радий що лишаєшся в родині, ти максимально талановитий гравець, я це знаю, Нено це знає. Впевнений в цьому сезоні ти зможеш максимально розкрити свій талант тим більше, що поруч будуть грати талановиті товариші!" – заявив президент клубу Дубинський.

У сезоні 2022/23 Санон входив до основної обойми "Прометея". Середні цифри оборонця в Єврокубку – 8 очок, 2 підбирання, 2.2 передачі та 0.9 перехоплень за майже 18 хвилин на паркеті. Також українець допоміг слобожанцям здобути чемпіонський титул Латвійсько-естонської баскетбольної ліги.

Хто такий Іссуф Санон

Уродженець Донецька, вихованець місцевих "Фальконів". На драфті НБА-2018 обраний "Вашингтоном" під 44-м номером.

На професіональному рівні дебютував за "Дніпро". Також захищав кольори словенської "Цедевіти Олімпії" та литовського "Шяуляя". Права на оборонця під егідою НБА спершу перейшли від "Візардс" до "Нью-Йорк Нікс", а звідти – до "Г'юстона".

Санон залишається фанатом "Денвера". Його батько походить із Буркіна-Фасо.

До слова, українець Лень підписав контракт із "Сакраменто" на новий сезон НБА.

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