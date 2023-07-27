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Звезда сборной Украины продлил контракт с баскетбольным "Прометеем"

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Рига, Четверг 27 июля 2023 10:55
Звезда сборной Украины продлил контракт с баскетбольным "Прометеем" Фото: Иссуф Санон стал чемпионом ЛЕБЛ в сезоне 2022/23 (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорцив

Защитник сборной Украины Иссуф Санон продолжит выступления за слобожанский "Прометей" в новом сезоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

23-летний баскетболист пролонгировал сотрудничество с отечественным грандом. Грядущий сезон станет для него вторым в коллективе Ронена Гинзбурга.

"Иссуф, рад что остаешься в семье, ты максимально талантливый игрок, я это знаю, Нено это знает. Уверенный в этом сезоне ты сможешь максимально раскрыть свой талант тем более что рядом будут играть талантливые товарищи!" – заявил президент клуба Дубинский.

В сезоне 2022/23 Санон входил в основную обойму "Прометея". Средние цифры защитника в Еврокубке – 8 очков, 2 подбора, 2.2 передачи и 0.9 перехватов за почти 18 минут на паркете. Также украинец помог слобожанцам завоевать чемпионский титул Латвийско-эстонской баскетбольной лиги.

Кто такой Иссуф Санон

Уроженец Донецка, воспитанник местных "Фальконов". На драфте НБА-2018 выбран "Вашингтоном" под 44-м номером.

На профессиональном уровне дебютировал в "Днепре". Также защищал цвета словенской "Цедевиты Олимпии" и литовского "Шяуляя". Права на защитника под эгидой НБА сначала перешли от "Уизардс" к "Нью-Йорк Никс", а оттуда – к "Хьюстону".

Санон остается фанатом "Денвера". Его отец происходит из Буркина-Фасо.

К слову, украинец Лень подписал контракт с "Сакраменто" на новый сезон НБА.

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