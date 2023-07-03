Зірка збірної України потрапив у промо сенсації АПЛ: відео

"Вишні" показали домашній варіант екіпірування на прийдешній сезон. Український центрбек із іншими представниками чоловічої та жіночої команд потрапив на перші світлини та відео з новою формою.

Новий основний комплект "Борнмута" виконаний у класичному стилі. Головні барви – чорна та червона. Звичні кольори "вишень" виконані в традиційних вертикальних смугах. Чорні лінії трохи товстіші за червоні. Технічним спонсором дорсетців залишилася британська фірма Umbro.

У сезоні 2022/23 "Борнмут" несподівано зберіг прописку в еліті. "Вишні" під керівництвом Гарі О'Ніла фінішували на 15-й сходинці Прем'єр-ліги, набравши 39 очок. До нової кампанії дорсетців готуватиме іспанець Андоні Іраола.

Хто такий Ілля Забарний

Уродженець Києва, вихованець столичного "Динамо". На професіональному рівні дебютував у сезоні 2020/21.

Провів 2,5 сезони в першій команді українського гранда. Загалом зіграв 84 матчі (1 гол) за "Динамо" та здобув титул УПЛ 2020/21, Кубок і Суперкубок України. У зимове трансферне вікно перебрався в "Борнмут" за 22,7 млн євро. Пропустив другу частину сезону через травму, але встиг провести 5 поєдинків АПЛ.

У жовтні 2020-го зіграв перший матч у складі збірної України. З тих пір провів 27 поєдинків у лавах "синьо-жовтих", у яких забив 1 м'яч.