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Зірка збірної України очолив антирейтинг Євро-2024: два співвітчизники в топ-10

Фото: Андрій Лунін не врятував "синьо-жовтих" у протистоянні з Румунією (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Голкіпер національної команди України Андрій Лунін отримав найнижчу середню оцінку за виступ на груповому етапі цьогорічного чемпіонату Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WhoScored.

Український воротар отримав від статистичного порталу бал 3,8 за поєдинок проти збірної Румунії. У другому та третьому турах він залишився на лаві запасних, а місце у воротах "синьо-жовтих" дісталося Анатолію Трубіну.

Лунін залишився найгіршим за середньою оцінкою до завершення групового етапу. Друге місце в антирейтингу відійшло оборонцю збірної Шотландії Раяну Портеусу (4,49). Він був вилучений під завісу першого тайму проти Німеччини, а потім дискваліфікований на 2 матчі. Доповнив трійку невдах грузин Сандро Алтунашвілі (5,06).

До першої десятки антрейтингу WhoScored потрапили ще два українці. Оборонець Юхим Конопля закінчив турнір із середньою оцінкою 5,32, а вінгер Віктор Циганков отримав бал 5,67. Обидва виходили на поле тільки проти румунської збірної.

 

 

Збірна України на Євро-2024

"Синьо-жовті" потрапили до групи E турніру. Там її суперниками стали збірні Румунії, Словаччини та Бельгії.

Команда Реброва розпочалала чемпіонат із гучного фіаско проти румунів (0:3). Далі збірна України здобула вольову перемогу над словацькими "соколами" (2:1) з голами Шапаренка та Яремчука. У фінальному ж турі "синьо-жовті" розписали нульову нічию з бельгійцями.

На груповому етапі Україна набрала солідні 4 пункти, але фінішувала останньою в квартеті. Решта команд набрала ті ж 4 очки, але завдяки кращим додатковим показникам опинилася в 1/8 фіналу Євро-2024.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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Андрій ЛунінЄвро 2024Збірна України