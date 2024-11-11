Зірка збірної Грузії отримав нагороду Ліги 1 перед матчем з Україною

Легіонер "Сент-Етьєна" минулого місяця забив 5 голів у 3-х матчах. У опитуванні, що проходило на сайті UNFP, він випередив півзахисника ПСЖ Бредлі Барколя та голкіпера "Лілля" Лукаса Шевальє.

Давіташвілі проводить перший сезон у складі 10-разового чемпіона Франції, який повернувся до еліти після двох років виступів у другому дивізіоні. Раніше грузин два роки відіграв у "Бордо", де діяв разом з нашим Данилом Ігнатенком.

"Сент-Етьєн" загалом проводить чемпіонат не дуже вдало. Після 11-ти турів команда перебуває в турнірній таблиці на 16-й сходинці (з 18-ти учасників). Проте індивідуальні дії грузинського футболіста вразили вболівальників, які віддали йому перевагу в суперечці з представниками клубів-лідерів.

Збірна Грузії в Лізі націй 2024/25

Національна команда Грузії, що виступає в квартеті В1 разом зі збірними України, Чехії та Албанії, розпочала турнір з двох перемог – над Чехією (4:1) та Албанією (1:0). Проте в третьому та четвертому турах зазнала поразок від "синьо-жовтих" та албанців (двічі – по 0:1).

Наразі підопічні Віллі Саньйоля з 6-ма очками посідають у таблиці другу сходинку, відстаючи на один бал від чехів. Збірну Албанії вони випереджають за додатковими показниками. А перевага над Україною сягає двох пунктів.

У заключній ігровій сесії грузини зіграють вдома проти України та на виїзді з Чехією. Матч Грузія – Україна відбудеться 16 листопада в Батумі на "Аджарабет Арені". Стартовий свисток арбітра прозвучить о 19:00 за київським часом.