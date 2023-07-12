Зірка волейбольної збірної України стала MVP Золотої Євроліги-2023

28-річна лідерка "синьо-жовтих" найбільше доклалася до тріумфу збірної України на турнірі. Вона стала найрезультативнішою у складі національної команди та другим бомбардиром цьогорічної Золотої Євроліги загалом (152 очок).

"Я не сподівалась, що мене оберуть найкращою гравчинею. Але звичайно хотілося... Не знала, оберуть мене чи ні. Не думала про це, лише думала про перемогу збірної. Це дуже важлива перемога для нас, бо ми достатньо молода команда і дуже багато молодих дівчат виступають за збірну. Це такий один крок вперед для нас", – розповіла Крайдуба.

Досвідчена діагональна стала другою українкою з титулом MVP Золотої Євроліги. На турнірі 2017 року найціннішою визнали догравальницю "синьо-жовтих" Анну Степанюк. Крайдуба разом із ліберо Немцевою і центральною блокувальницею Дорсман були в заявках збірної України в обох розіграшах.

Хто така Анастасія Крайдуба

Уродженка Євпаторії, вихованка місцевої "Кіркенітіди". На професіональному рівні дебютувала в складі рідної команди.

У 2013 році перебралася в "Хімік" із Южного. У лавах колективу з Одещини завоювала 5 чемпіонських титулів. Після недовгих виступів у красноярському "Єнісєї" та "Будовлянах" із Лодзя опинилася в кам'янському "Прометеї". Із грандом завоювала шосте "золото" Суперліги.

Сезон 2022/23 провела в польському "Ополе". Прийдешній сезон розпочне в складі італійського "Фіренце".