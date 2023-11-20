Зірка TikTok стане президентом Аргентини. Хто такий Хав'єр Мілей, який обіцяв спалити Центробанк

Що відомо про його перемогу на виборах

Перемога Хав'єра Мілея стала неочікуваною, адже він не вважався фаворитом другого туру президентських виборів в Аргентині, але зміг набрати більшість голосів.

За даними Національної виборчої палати країни, за Мілея проголосували близько 56% виборців (понад 13,78 млн). Варто зауважити, що вибори в Аргентині відбулися на тлі економічної кризи. Річна інфляція в країні зараз перевищує 140%, а двоє з п’яти аргентинців живуть у злиднях, зростає безробіття та бідність.

Тож, як пише FT, виборці спокусилися на обіцянки радикальних змін та на ексцентричний, нетрадиційний образ, який пообіцяв їм перевернути політичний світ країни.

Фото: Хав'єр Мілей набрав близько 56% голосів виборців (Getty Images)

Головним суперником Мілея у передвиборчій гонитві був міністр економіки Серхіо Масса, якого багато хто вважає одним із відповідальних за такий жалюгідний стан економіки країни. Він уже визнав свою поразку та привітав нового лідера.

"Очевидно, що результати не ті, на які ми сподівалися, і я поговорив з Хав'єром Мілеєм, щоб привітати його і побажати йому всього хорошого, тому що він президент, якого більшість аргентинців обрала на наступні чотири роки", - цитує Масса ВВС.

Очікується, що Мілей вступить на посаду президента Аргентини 10 грудня і буде на посаді до 2027 року.

Хто такий Хав'єр Мілей

Хав'єр Херардо Мілей Мілей народився в 1970 році в родині італійського походження в сім'ї водія автобуса. Сам колись заявив, що був надзвичайно віддалений від своїх батьків і навіть вважав їх для себе "мертвими". Однак під час політичної кампанії він помирився і з батьком, і з матір'ю.

Мілей - аргентинський політик, бізнесмен і економіст. Також був музикантом рок-гурту Everest, а в ранні роки голкіпером місцевого професійного футбольного клубу Чакаріта Хуніорс.

Пізніше він працював у фінансових компаніях та викладав в університетах, як в Аргентині, так і за кордоном, є автором низки книг.

Сам політик характеризує себе як "анархо-капіталіста" - виступає за невтручання держави в економічну діяльність.

Фото: новий лідер Аргентини описує себе як "анархо-капіталіста" (Getty Images)

Він став широко відомим завдяки своїм регулярним виступам на телебаченні, де він критикував владу.

Також він заснував власну передвиборчу коаліцію "Свобода прямує вперед" (La Libertad Avanza). З 2021 Мілей був депутатом парламенту від Буенос-Айреса, пообіцявши не голосувати ні за підвищення податків, ні за нові податки.

Тоді він провів свою передвиборчу кампанію під гаслом "Я прийшов сюди не для того, щоб водити ягнят, а для того, щоб будити левів", він засуджував "касту політиків", яка, за його словами, складається з "непотрібних політиків-паразитів, які ніколи не працювали".

Що відомо про його позицію

Новий президент Аргентини не підтримує ідею вступу країни до групи БРІКС (міждержавне об'єднання, куди входить Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка).

Він виступає за мінімальне втручання держави в життя громадян, виступає за носіння вогнепальної зброї та хоче скасувати Центральний банк й пропонує замінити національну валюту на долар. Зокрема, ексцентричний політик закликав "покинути хворий песо заради долара США" й обіцяв спалити Центробанк, щоб покінчити з "раком інфляції".

Під час передвиборчої кампанії він повідомив також про плани розірвати зв'язки з "комуністичними" урядами Росії, Китаю та Бразилії.

Також Мілей виступає проти абортів навіть у випадках зґвалтування. На запитання журналіста про випадок аборту після зґвалтування 10-річної дівчинки, він заявив, що аборт за таких обставин все одно є вбивством.

Що стосується глобального потепління, Мілей заперечує його існування, кажучи, що це "винахід культурного марксизму".

Ексцентричний політик отримав прізвисько el Peluca (Перука) через його незвичайну зачіску. Він неодноразово говорив, що "не розчісується," і тому його зачіска привернула значну увагу ЗМІ.

Стосовно свого особистого життя він заявив в інтерв'ю La Nación, що є "поборником вільного кохання", тож він не одружений. Дітей не має.

Фото: Хав'єра прозвали "економістом з бензопилою" після того, як на одному з передвиборчих заходів він стояв в автомобілі та розмахував бензопилою (Getty Images)

Найбільше запам'ятався епатажний образ Мілея, коли на початку передвиборчої кампанії він вийшов на сцену з включеною бензопилою, символізуючи радикальні зміни, які він планує провести в державі, що страждає від економічних проблем.

Порівнюють із Трампом

53-річного зірку TikTok зі скуйовдженим волоссям і густими бакенбардами порівнювали з колишнім президентом США Дональдом Трампом та екс-президентом Бразилії Жаїром Болсонару.

Дональд Трамп вже привітав нового лідера Аргентини й заявив, що "пишається" його перемогою.

"Вітаю Хав'єра Мілея з чудовим обранням президентом Аргентини. Весь світ спостерігав за вами! Я дуже пишаюся вами! Ви перевернете свою країну і зробите Аргентину знову великою", - написав Трамп, який має намір взяти учать у виборах США у 2024 році.

Своєю чергою Мілей теж не приховує своїх симпатій до 45-го президента США. Зокрема, він називав Трампа "одним із найкращих президентів в історії Сполучених Штатів".

Що він каже про Україну

Не мало важливим є те, що новий лідер Аргентини пообіцяв відмовитися від зв'язків із Росією. Він рішуче підтримує Україну у боротьбі з російської агресією. Так, на початку повномасштабного вторгнення РФ він взяв участь у заході на підтримку українців.

"Я приніс прапор України, тому що, якщо ми захищаємо ідеї свободи, ми не можемо підтримувати та приймати вторгнення Росії в Україну. Позиція уряду є слабкою, є позицією співучасника найгірших диктатур на землі, автократів", - заявив він тоді.

В інтерв’ю The Economist він заявляв про бажання зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським на посаді президента Аргентини, а Володимира Путіна назвав "автократом".

За словами Мілея, "якщо йдеться про захист ідеї свободи, ми не можемо підтримувати та приймати вторгнення РФ в Україну".

У вересні 2023 року політик брав участь у заході, який організувало посольство України в Аргентині. Він сфотографувався з українським послом Юрієм Клименком, тримаючи аркуші паперу з гаслами на підтримку нашої держави, у нього в руках був напис "Ми з Україною". Втім, такий жест тоді зробили всі кандидати в президенти Аргентини.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський вже привітав Мілея з обранням.

"Вітаю з переконливою перемогою на виборах президента Аргентини. Вдячний за чітку позицію на підтримку України. Працюватимемо разом над розвитком українсько-аргентинської співпраці й відновленням світового правопорядку, заснованого на міжнародному праві", - написав він у соцмережі X.

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