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Зірка "Тампи" в зарубі з росіянином, молодий з "Мінні" з марною відвагою: бійки вечора НХЛ

П'ятниця 22 грудня 2023 14:51
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Зірка "Тампи" в зарубі з росіянином, молодий з "Мінні" з марною відвагою: бійки вечора НХЛ Фото: Лють Івана Барбашева та Брендона Хейгла (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Шанувальники сутичок на льоду отримали бажане від матчів регулярної першості Національної хокейної ліги в Тампі та Сент-Полі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

Нападник "Тампи-Бей" Брендон Хейгл вирішив помахати кулаками в протистоянні з "Вегасом". Спаринг-партнером канадця став російський вінгер Іван Барбашев.

Господарю льоду не сподобалося, що опонент брудно зіграв проти Ентоні Сіреллі. Хейгл шляхетно зачекав, поки суперник скине краги, та взявся обмінюватися ударами. Акцентованості бракувало обом, хоча канадський вінгер влучав частіше. Та й додатковий штраф за неспортивну поведінку отримав.

Елемент заступництва трапився і в штаті Міннесота. Там 22-річний Марко Россі вирішив помститися за одноклубника Кіріла Капрізова. Того брутально в борт відправив хуліган "Монреаля" Кейден Гуле.

Оборонець "Канадієнс" виявився готовим до конфронтації. Хоча австрієць "Міннесоти" й ефектно стрибнув на нього. Щоправда, після кількох пропущених ударів Россі впав на лід. Гуле отримав 5-хвилинний штраф, а ось опонент – повний набір (2+5+10).

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