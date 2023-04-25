Зірка "Реала" несподівано "організував" дербі українців у чемпіонаті Іспанії

"Перший номер" мадридців вилетів із заявки "Реала" на поєдинок проти каталонців у вівторок, 25 квітня. Медики поставили зірковому бельгійцю невтішний діагноз – гастроентерит.

Замість Куртуа до заявки "вершкових" потрапив 20-річний Маріо де Луїс. Найімовірніше, місце у воротах займе Лунін. Українець у сезоні 2022/23 провів 6 матчів у чемпіонаті. На лаві запасних його страхуватиме 21-річний Луїс Лопес.

Отже, поєдинок "Жирона" – "Реал" отримав додаткову інтригу для українських уболівальників. Протистояти Луніну та компанії буде вінгер збірної України Віктор Циганков, який поповнив лави каталонців у зимове трансферне вікно. Попередні 9 матчів екс-лідер "Динамо" неодмінно розпочинав у старті.

Загалом Циганков провів 11 поєдинків у Ла Лізі, в яких забив 3 м'ячі та віддав 3 результативні передачі. "Жирона" наразі йде на 11-й сходинці в турнірній таблиці, набравши 38 пунктів. "Реал" натомість другий (65 очок).