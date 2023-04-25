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Зірка "Реала" несподівано "організував" дербі українців у чемпіонаті Іспанії

Фото: Андрій Лунін на тренуванні мадридців (facebook.com/RealMadrid)
Автор: Антон Федорців

Через проблеми зі здоров'ям у воротаря мадридського "Реала" Тібо Куртуа шанс зіграти в матчі 31-го туру Ла Ліги проти "Жирони" отримав голкіпер збірної України Андрій Лунін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Перший номер" мадридців вилетів із заявки "Реала" на поєдинок проти каталонців у вівторок, 25 квітня. Медики поставили зірковому бельгійцю невтішний діагноз – гастроентерит.

Замість Куртуа до заявки "вершкових" потрапив 20-річний Маріо де Луїс. Найімовірніше, місце у воротах займе Лунін. Українець у сезоні 2022/23 провів 6 матчів у чемпіонаті. На лаві запасних його страхуватиме 21-річний Луїс Лопес.

Отже, поєдинок "Жирона" – "Реал" отримав додаткову інтригу для українських уболівальників. Протистояти Луніну та компанії буде вінгер збірної України Віктор Циганков, який поповнив лави каталонців у зимове трансферне вікно. Попередні 9 матчів екс-лідер "Динамо" неодмінно розпочинав у старті.

Загалом Циганков провів 11 поєдинків у Ла Лізі, в яких забив 3 м'ячі та віддав 3 результативні передачі. "Жирона" наразі йде на 11-й сходинці в турнірній таблиці, набравши 38 пунктів. "Реал" натомість другий (65 очок).

До слова, напередодні збірна Німеччини підтвердила спаринг із Україною у червні.

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РеалЧемпіонат ІспаніїАндрій Лунін