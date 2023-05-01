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Зірка "Прометея" потрапив до символічної першої п'ятірки Єврокубка

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Рига, Понеділок 01 травня 2023 14:28
Зірка "Прометея" потрапив до символічної першої п'ятірки Єврокубка Фото: Ді Джей Стефенс (у центрі) заслужив на визнання після сезону (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорців

Організатори баскетбольного Єврокубка внесли до команди мрії за підсумками сезону 2022/23 легкого форварда "Прометея" зі Слобожанського Ді Джея Стефенса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Досвідчений американець опинився у п'ятірці найкращих престижних змагань. Компанію лідеру вітчизняного гранда склали дует із "Тюрк Телекома" Джеріан Грант і Аксель Бутей, а також форвард "Гран Канарії" Джон Шурна та центровий Анте Томіч із "Ховентута".

"Весь сезон вболівальники Єврокубка мали змогу насолоджуватися стрімкими данками форварда "Прометея" Стефенса. Але він показав набагато більше, ніж це. У своєму другому сезоні у змаганні 32-річний гравець набирав у середньому 13.2 очка, робив 5.9 підбирань та 15.1 PIR, а також допомагав новачку "Прометею" дійти до півфіналу", – відзначили організатори.

Американський форвард провів 21 поєдинок за слобожанців у Єврокубку. Саме Стефенс став одним із творців 13-матчевої переможної серії "Прометея" на груповому етапі та в плей-офф. Окрім того, ветеран став четвертим у турнірі за точністю двоочкових (72,8%).

Стефенс не був обраний на драфті НБА-2013, але кілька разів перебував у таборах тамтешніх команд – "Маямі", "Далласа", "Нью-Орлеана", "Клівленда", "Мемфіса" (1 матч у сезоні 2018/19). Провів 3 поєдинки асоціації за "Мілуокі Бакс" у сезоні 2013/14. Кольори "Прометея" захищає з 2020-го (з перервами).

Зірка &quot;Прометея&quot; потрапив до символічної першої п'ятірки Єврокубка

До слова, раніше "Прометей" зазнав поразки від "Тюрк Телекома" в півфіналі Єврокубка.

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