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Звезда "Прометея" попал в символическую первую пятерку Еврокубка

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Рига, Понедельник 01 мая 2023 14:28
Звезда "Прометея" попал в символическую первую пятерку Еврокубка Фото: Ди Джей Стефенс (в центре) заслужил признание после сезона (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы баскетбольного Еврокубка внесли в команду мечты по итогам сезона 2022/23 легкого форварда "Прометея" из Слобожанского Ди Джея Стефенса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Опытный американец оказался в пятерке лучших престижных соревнований. Компанию лидеру отечественного гранда составили дуэт из "Тюрк Телекома" Джериан Грант и Аксель Бутей, а также форвард "Гран Канарии" Джон Шурна и центровой Анте Томич из "Ховентута".

"Весь сезон болельщики Еврокубка имели возможность наслаждаться стремительными данками форварда "Прометея" Стефенса. Но он показал намного больше, чем это. В своем втором сезоне в соревновании 32-летний игрок набирал в среднем 13.2 очка, делал 5,9 подборов и 15.1 PIR, а также помогал новичку "Прометею" дойти до полуфинала", – отметили организаторы.

Американский форвард провел 21 поединок за слобожанцев в Еврокубке. Именно Стефенс стал одним из творцов 13-матчевой победной серии "Прометея" на групповом этапе и в плей-офф. Кроме того, ветеран стал четвертым в турнире по точности двухочковых (72,8%).

Стефенс не был выбран на драфте НБА-2013, но несколько раз побывал в лагерях тамошних команд – "Майами", "Далласа", "Нью-Орлеана", "Кливленда", "Мемфиса" (1 матч в сезоне 2018/19). Провел 3 поединка ассоциации за "Милуоки Бакс" в сезоне 2013/14. Цвета "Прометея" защищает с 2020-го (с перерывами).

Звезда &quot;Прометея&quot; попал в символическую первую пятерку Еврокубка

К слову, ранее "Прометей" потерпел поражение от "Тюрк Телекома" в полуфинале Еврокубка.

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