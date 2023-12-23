Зірка "Манчестер Сіті" повторив унікальне досягнення партнерів Шевченка в "Мілані"

Аргентинський нападник увійшов в елітний клуб чемпіонів. Напередодні він поповнив колекцію медаллю за перемогу на Клубному ЧС-2023.

Альварес тепер виграв Копа Лібертадорес із "Рівер Плейтом", Лігу чемпіонів і Клубний чемпіонат світу в складі "Манчестер Сіті", а також Копа Амеріка-2021 та Мундіаль-2022 – зі збірною Аргентини. Форвард став першим аргентинцем в історії, який підкорив таке досягнення. Раніше подібне вдалося двома бразильцям.

Воротар Діда та оборонець Кафу підкорили таке досягнення в 00-х. Обидва тріумфували в Лізі чемпіонів та Клубному ЧС-2007 у складі "Мілана" після того, як виграли зі збірною Бразилії на ЧС-2002 і Копа Амеріка-1999.

Цьогоріч "Манчестер Сіті" Альвареса також завоював чемпіонський титул АПЛ, трофей Ліги чемпіонів, Кубок Англії та Суперкубок УЄФА. Сам форвард еволюціонував. У складі "містян" він почав атакувати з глибини, компенсувавши відсутність Де Брюйне.