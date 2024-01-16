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Зірка "Лейкерс" вгатив ефектний слемданк двома руками: момент дня в НБА

Лос-Анджелес, Вівторок 16 січня 2024 11:29
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Зірка "Лейкерс" вгатив ефектний слемданк двома руками: момент дня в НБА Фото: Ентоні Девіс (на передньому плані) оформив дабл-дабл (henryherald.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив центровий "Лос-Анджелес Лейкерс" Ентоні Девіс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Лідер "озерників" підкорив моментом під завісу третьої чверті протистояння з "Оклахомою". Він отримав передачу на хід від Расселла та з-під Холмгрена в агресивній манері набрав два очки.

Стараннями Девіса та компанії "Лейкерс" здобули домашню перемогу (112:105). "Лос-Анджелес" піднявся на 10-те місце в Західній конференції НБА. Натомість "Тандер" тут залишилися на другій сходинці.

Девіс ще й став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 27 очок, зробив 15 підбирань і віддав 5 передач. У складі ж "Оклахоми" найбільше в скарбничку поклав оборонець Джейлен Вільямс (25 пунктів).

Хто такий Ентоні Девіс

Уродженець Чикаго, на студентському рівні захищав кольори "Кентуккі Вайлдкетс". Перший номер драфту НБА-2012, був обраний "Нью-Орлеаном".

У складі "Пеліканс" провів 7 сезонів. До лав "Лейкерс" перебрався перед кампанією 2019/20 і з першої спроби здобув чемпіонський титул. Восьмиразовий учасник Матчів усіх зірок (2014-2021), переможець NBA In-Season Tournament-2023.

За характерні брови отримав очікуване прізвисько Brow ("Брова"). У 2012 році зареєстрував торгову марку на свою моноброву під слоганами "Бійтеся брів" і "Підніміть брови".

До слова, напередодні зірка "Мілуокі" Ліллард очолив підбірку моментів із триочковим баззером.

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