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Звезда "Лейкерс" вколотил эффектный слэм-данк двумя руками: момент дня в НБА

Лос-Анджелес, Вторник 16 января 2024 11:29
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Звезда "Лейкерс" вколотил эффектный слэм-данк двумя руками: момент дня в НБА Фото: Энтони Дэвис (на переднем плане) оформил дабл-дабл (henryherald.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Лидер "озерников" покорил моментом под занавес третьей четверти противостояния с "Оклахомой". Он получил передачу на ход от Расселла и из-под Холмгрена в агрессивной манере набрал два очка.

Стараниями Дэвиса и компании "Лейкерс" одержали домашнюю победу (112:105). "Лос-Анджелес" поднялся на 10-е место в Западной конференции НБА. В свою очередь "Тандер" здесь остались на второй строчке.

Дэвис еще и стал самым результативным на паркете. Он набрал 27 очков, сделал 15 подборов и отдал 5 передач. В составе же "Оклахомы" больше всего в копилку положил защитник Джейлен Уильямс (25 пунктов).

Кто такой Энтони Дэвис

Уроженец Чикаго, на студенческом уровне защищал цвета "Кентукки Уайлдкэтс". Первый номер драфта НБА-2012, был выбран "Нью-Орлеаном".

В составе "Пеликанс" провел 7 сезонов. В ряды "Лейкерс" перебрался перед кампанией 2019/20 и с первой попытки завоевал чемпионский титул. Восьмикратный участник Матчей всех звезд (2014-2021), победитель NBA In-Season Tournament-2023.

За характерные брови получил ожидаемое прозвище Brow ("Бровь"). В 2012 году зарегистрировал торговую марку на свою монобровь под слоганами "Бойтесь бровей" и "Поднимите брови".

К слову, накануне звезда "Милуоки" Лиллард возглавил подборку моментов с трехочковым баззером.

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