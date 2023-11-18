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Зірка "Кліпперс" триочковим на останній хвилині поховав "Г'юстон": момент дня в НБА

Лос-Анджелес, Субота 18 листопада 2023 11:59
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Зірка "Кліпперс" триочковим на останній хвилині поховав "Г'юстон": момент дня в НБА Фото: Джеймс Харден повернув "Кліпперс" на шлях перемог (abc13.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив універсальний оборонець "Лос-Анджелес Кліпперс" Джеймс Харден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

"Борода" зробив вирішальний крок до перемоги каліфорнійців над "Г'юстоном". За рівного рахунку 100:100 на останній хвилині протистояння він розкішним кидком із-за "дуги" забезпечив "Кліпперс" гандикап.

Зрештою, "Лос-Анджелес" завершив поєдинок із +6. Найрезультативнішим у складі господарів став форвард Кавай Леонард (26 очок). Натомість Харден зупинився за крок від дабл-даблу – 24 пункти, 9 підбирань, 7 передач.

"Кліпперс" перервали 6-матчеву серію поразок. Каліфорнійці впритул наблизилися до топ-10 Західної конференції. Рекорд команди в нинішньому сезоні – 4 перемоги, 7 поразок.

Хто такий Джеймс Харден

Уродженець Каліфорнії, захищав кольори "Арізони Стейт Сан Девілз" на студентському рівні. Обраний "Оклахомою" під третім номером драфту НБА-2009.

Відіграв у складі "Тандер" три сезони, а наступні 8,5 років віддав "Г'юстону". Після нетривалого періоду в "Брукліні" опинився у лавах "Філадельфії" після обміну посеред сезону 2021/22. Визнаний Найціннішим гравцем асоціації в 2018 році, а впродовж трьох сезонів поспіль був найрезультативнішим гравцем регулярної першості.

На старті сезону 2023/24 переїхав до Лос-Анджелеса. Тріумфував на Олімпійських іграх-2012 та ЧС-2014 у складі збірної США. У часи виступів за "Рокетс" став співвласником команди футбольної МЛС "Г'юстон Динамо".

До слова, раніше склали анонс головний подій у світі спорту в суботу та неділю.

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