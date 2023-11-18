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Звезда "Клипперс" трехочковым на последней минуте похоронил "Хьюстон": момент дня в НБА

Лос-Анджелес, Суббота 18 ноября 2023 11:59
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Звезда "Клипперс" трехочковым на последней минуте похоронил "Хьюстон": момент дня в НБА Фото: Джеймс Харден вернул "Клипперс" на путь побед (abc13.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил универсальный защитник "Лос-Анджелес Клипперс" Джеймс Харден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

"Борода" сделал решающий шаг к победе калифорнийцев над "Хьюстоном". При равном счете 100:100 на последней минуте противостояния он роскошным броском из-за "дуги" обеспечил "Клипперсу" гандикап.

В конце концов "Лос-Анджелес" завершил поединок с +6. Самым результативным в составе хозяев стал форвард Кавай Леонард (26 очков). Харден остановился в шаге от дабл-дабла – 24 пункта, 9 подборов, 7 передач.

"Клипперс" прервали 6-матчевую серию поражений. Калифорнийцы вплотную приблизились к топ-10 Западной конференции. Рекорд команды в нынешнем сезоне – 4 победы, 7 поражений.

Кто такой Джеймс Харден

Уроженец Калифорнии, защищал цвета "Аризоны Стэйт Сан Девилз" на студенческом уровне. Выбран "Оклахомой" под третьим номером драфта НБА-2009.

Отыграл в составе "Тандер" три сезона, а следующие 8,5 лет отдал "Хьюстону". После непродолжительного периода в "Бруклине" оказался в рядах "Филадельфии" после обмена посреди сезона 2021/22. Признан Самым ценным игроком ассоциации в 2018 году, а в течение трех сезонов подряд был самым результативным игроком регулярного первенства.

На старте сезона 2023/24 переехал в Лос-Анджелес. Триумфовал на Олимпийских играх-2012 и ЧМ-2014 в составе сборной США. Во времена выступлений за "Рокетс" стал совладельцем команды футбольной МЛС "Хьюстон Динамо".

К слову, ранее составили анонс главных событий в мире спорта в субботу и воскресенье.

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