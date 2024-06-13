Зірка "Бостона" увінчав силовим данком сольний прохід: момент дня в НБА

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив легкий форвард "Бостон Селтікс" Джейлен Браун.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Американець оформив головний хайлайт ночі під завісу третьої чверті протистояння з "Далласом". Він на фінальних секундах пролетів півмайданчика та з-під двох оборонців ефектно поклав згори.
Стараннями Брауна та інших "Бостон" здобув третю перемогу над "Маверікс" (106:99). Тепер кожен наступний матч у серії до чотирьох перемог може бути останнім. Закрити фінал "Селтікс" зможуть в ніч проти суботи, 15 червня.
Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Бостона" Джейсон Тейтум. Він набрав 31 очко, зробив 6 підбирань і віддав 5 передач. Браун же додав у скарбничку "Селтікс" ще 30 пунктів.
Уродженець штату Джорджія, на студентському рівні виступав за "Каліфорнію Голден Беарз". На драфті НБА-2016 обраний "Бостоном" під третім номером.
Після виступів у Літній лізі асоціації підписав угоду зі "Селтікс". Проводить сьомий поспіль сезон у складі команди та допоміг гранду дістатися до фіналу НБА-2022. Триразовий учасник Матчу всіх зірок (2021, 2023, 2024).
Браун – переконаний вегетаріанець. Його батька Марселлес був професіональним боксером, а кузен Арландус Джейкоб Бує в 2013-2021 рр. виступав на рівні НФЛ на позиції корнербека.
До слова, раніше комісар НБА Сільвер анонсував розширення ліги за межі Штатів.
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