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Зірка "Бостона" силовим данком покарав оборону "Маямі": момент дня в НБА

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Маямі, Середа 24 травня 2023 11:58
Зірка "Бостона" силовим данком покарав оборону "Маямі": момент дня в НБА Фото: Джейлен Браун не відчув спротиву Бема Адебайо (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився легкий форвард "Бостон Селтікс" Джейлен Браун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець підкорив моментом на старті фінальної чверті. Він завершив класну атаку "Селтікс", отримавши м'яч від Тейтума транзитом через Хорфорда. Форвард прийняв м'яч і з-під Адебайо поклав згори.

Стараннями Брауна та компанії "Бостон" розмочив рахунок у фінальній серії Східної конференції. Перед другим поєдинком у Флориді "Селтікс" поступаються "Маямі" (1:3). Фіналіст сезону може визначитися вже в ніч проти п'ятниці.

Сам Браун провів на паркеті 37 хвилин. За цей час він встиг набрати 17 очок, зробив 4 підбирання і віддав 4 передачі. Найрезультативнішим же в матчі став Джейсон Тейтум (33 пункти, 11 підбирань).

Хто такий Джейлен Браун

Уродженець штату Джорджія, на студентському рівні захищав кольори Університету Каліфорнії. На драфті НБА-2016 обраний "Бостоном" під третім номером.

Підписав контракт із "Селтікс" після виступів у Літній лізі асоціації. У лавах бостонців проводить сьомий сезон поспіль і допоміг іменитій команді дістатися до фіналу НБА-2022. Дворазовий учасник Матчу всіх зірок (2021, 2023), а зі збірною США U-18 виграв ФІБА Америк у 2014 році.

Переконаний вегетаріанець Браун цікавиться історією і філософією. Квотербек низки американських команд Ей Джей Буйє доводиться баскетболісту кузеном.

До слова, напередодні центровий "Денвера" Йокіч очолив хіт-парад моментів із влучним триочковим.

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