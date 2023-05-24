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Звезда "Бостона" силовым данком наказал защиту "Майами": момент дня в НБА

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Майами, Среда 24 мая 2023 11:58
Звезда "Бостона" силовым данком наказал защиту "Майами": момент дня в НБА Фото: Джейлен Браун не ощутил сопротивления Бэма Адебайо (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался легкий форвард "Бостон Селтикс" Джейлен Браун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец покорил момент на старте финальной четверти. Он завершил классную атаку "Селтикс", получив мяч от Тейтума транзитом через Хорфорд. Форвард принял мяч и из-под Адебайо уложил сверху.

Стараниями Брауна и компании Бостон размочил счет в финальной серии Восточной конференции. Перед вторым поединком во Флориде "Селтикс" уступают "Майами" (1:3). Финалист сезона может определиться уже в ночь на пятницу.

Сам Браун провел на паркете 37 минут. За это время он успел набрать 17 очков, сделал 4 подбора и отдал 4 передачи. Самым же результативным в матче стал Джейсон Тейтум (33 пункта, 11 подборов).

Кто такой Джейлен Браун

Уроженец штата Джорджия, на студенческом уровне защищал цвета Университета Калифорнии. На драфте НБА-2016 выбран "Бостоном" под третьим номером.

Подписал контракт с "Селтикс" после выступлений в Летней лиге ассоциации. В рядах бостонцев проводит седьмой сезон подряд и помог именитой команде добраться до финала НБА-2022. Двукратный участник Матча всех звезд (2021, 2023), а со сборной США U-18 выиграл ФИБА Америк в 2014 году.

Убежденный вегетарианец Браун интересуется историей и философией. Квотербек ряда американских команд Эй Джей Буйе приходится баскетболисту кузеном.

К слову, накануне центровой "Денвера" Йокич возглавил хит-парад моментов с точным трехочковым.

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