Зірка "Бостона" ефектним триочковим добив "Атланту": момент дня в НБА

25-річний американець найбільше запам'ятався епізодом під завісу поєдинку проти "Атланти". Тейтум отримав м'яч у центрі майданчика та на класі виконав кидок на три очки з-за дуги. Джорджійці Хантер і Мюррей виконали роль статистів.

Зусиль лідера "Селтікс" і компанії вистачило для виїзної перемоги (129:121). Рахунок у серії до чотирьох перемог – 3:1 на користь бостонців. Наступний матч плей-офф суперники зіграють у Массачусетсі 26 квітня вночі за Києвом.

Сам Тейтум провів на паркеті майже 39 хвилин. За цей час він встиг набрати 31 очко, зробив 7 підбирань і віддав 4 передачі. Найрезультативнішим у поєдинку став лідер "Атланти" Трей Янг із дабл-даблом (35 пунктів, 15 асистів).

Хто такий Джейсон Тейтум

Уродженець Сент-Луїса (штат Міссурі), на студентському рівні грав за Університет Дюка. На драфті НБА-2017 обраний "Бостоном" під третім номером.

У лавах "Селтікс" проводить шостий сезон поспіль. Зі збірною США став олімпійським чемпіоном Токіо, Найцінніший гравець Матчу всіх зірок асоціації-2023. За контрактом із "Бостоном" заробить 195 млн доларів до 2025 року.

Хрещеним батьком Тейтума став екс-оборонець низки команд НБА Ларрі Х'юз. Менеджер "Лос-Анджелес Кліпперс" Тайрон Лю – кузен зірки "Селтікс".

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