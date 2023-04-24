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Зірка "Бостона" ефектним триочковим добив "Атланту": момент дня в НБА

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Атланта, Понеділок 24 квітня 2023 10:18
Зірка "Бостона" ефектним триочковим добив "Атланту": момент дня в НБА Фото: Джейсон Тейтум набрав 31 пункт проти "Гокс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився універсальний форвард "Бостон Селтікс" Джейсон Тейтум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

25-річний американець найбільше запам'ятався епізодом під завісу поєдинку проти "Атланти". Тейтум отримав м'яч у центрі майданчика та на класі виконав кидок на три очки з-за дуги. Джорджійці Хантер і Мюррей виконали роль статистів.

Зусиль лідера "Селтікс" і компанії вистачило для виїзної перемоги (129:121). Рахунок у серії до чотирьох перемог – 3:1 на користь бостонців. Наступний матч плей-офф суперники зіграють у Массачусетсі 26 квітня вночі за Києвом.

Сам Тейтум провів на паркеті майже 39 хвилин. За цей час він встиг набрати 31 очко, зробив 7 підбирань і віддав 4 передачі. Найрезультативнішим у поєдинку став лідер "Атланти" Трей Янг із дабл-даблом (35 пунктів, 15 асистів).

Хто такий Джейсон Тейтум

Уродженець Сент-Луїса (штат Міссурі), на студентському рівні грав за Університет Дюка. На драфті НБА-2017 обраний "Бостоном" під третім номером.

У лавах "Селтікс" проводить шостий сезон поспіль. Зі збірною США став олімпійським чемпіоном Токіо, Найцінніший гравець Матчу всіх зірок асоціації-2023. За контрактом із "Бостоном" заробить 195 млн доларів до 2025 року.

Хрещеним батьком Тейтума став екс-оборонець низки команд НБА Ларрі Х'юз. Менеджер "Лос-Анджелес Кліпперс" Тайрон Лю – кузен зірки "Селтікс".

Усі результати вечора в НБА:

  • "Нью-Йорк" – "Клівленд" – 102:93 (30:23, 24:22, 19:26, 29:22); серія – 3:1
  • "Голден Стейт" – "Сакраменто" – 126:125 (31:32, 34:37, 37:23, 24:33); серія – 2:2
  • "Атланта" – "Бостон" – 121:129 (25:35, 28:30, 34:27, 34:37); серія – 1:3
  • "Міннесота" – "Денвер" – 114:108 ОТ (23:22, 25:30, 32:22, 16:22, 18:12); серія – 1:3

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