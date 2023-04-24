Звезда "Бостона" эффектным трехочковым добил "Атланту": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

25-летний американец больше всего запомнился эпизодом под занавес поединка против "Атланты". Тейтум получил мяч в центре площадки и на классе выполнил бросок на три очка из-за дуги. Джорджийцы Хантер и Мюррей исполнили роль статистов.

Усилий лидера "Селтикс" и компании хватило для выездной победы (129:121). Счет в серии до четырех побед – 3:1 в пользу бостонцев. Следующий матч плей-офф соперники сыграют в Массачусетсе 26 апреля ночью по Киеву.

Сам Тейтум провел на паркете около 39 минут. За это время он успел набрать 31 очко, сделал 7 подборов и отдал 4 передачи. Самым результативным в поединке стал лидер "Атланты" Трей Янг с дабл-даблом (35 пунктов, 15 ассистов).

Кто такой Джейсон Тейтум

Уроженец Сент-Луиса (штат Миссури), на студенческом уровне играл за Университет Дьюка. На драфте НБА-2017 выбран "Бостоном" под третьим номером.

В рядах "Селтикс" проводит шестой сезон подряд. Со сборной США стал олимпийским чемпионом Токио, Самый ценный игрок Матча всех звезд ассоциации-2023. По контракту с "Бостоном" заработает 195 млн долларов до 2025 года.

Крестным отцом Тейтума является экс-защитник ряда команд НБА Ларри Хьюз. Менеджер "Лос-Анджелес Клипперс" Тайрон Лью – кузен звезды "Селтикс".

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