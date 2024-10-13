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Зіннер тріумфом у Шанхаї змусив Джоковіча відкласти ювілей

Шанхай, Неділя 13 жовтня 2024 14:54
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Зіннер тріумфом у Шанхаї змусив Джоковіча відкласти ювілей Фото: Яннік Зіннер (x.com/janniksin)
Автор: Андрій Костенко

Яннік Зіннер здобув 17-й титул у кар'єрі, здолавши у фіналі Мастерса в Китаї Новака Джоковіча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Shanghai Rolex Masters, фінал

Зіннер – Джоковіч – 2:0 (7:6, 6:3)

Джоковіч у разі перемоги, взяв би свій 100-й головний приз на рівні ATP, 41-й – на Мастерсах, а також міг записати в актив 410-й успішний матч на турнірах даної категорії. Але не склалося.

Зіннеру для загальної перемоги знадобилося всього два сети, причому боротьба на рівних точилася лише в першому з них, коли справа дійшла до тай-брейку. Поступившись у короткому геймі, серб у другій партії грав до втрати очка на власній подачі. А потім вже відверто здався на милість переможцю.

Суперники провели на корті 1 годину, 39 хвилин. Це була 8-ма зустріч тенісистів у історії. Італієць виграв 4-й очний поєдинок, зокрема 2-й – у 2024 році.

Зіннер завершив перемогою другий Мастерс поспіль (першим після Джоковіча у 2020 році), третій у сезоні (першим після Рафаеля Надаля – у 2018-му) і четвертий у кар'єрі. Загалом це вже 17-й його трофей, 7 з них він здобув цього сезону. На рахунку італійця 21 перемога у останніх 22-х матчах (поступився лише Алькарасу у фіналі турніру в Пекіні).

Раніше стало відомо, що Зіннер гарантував фініш сезону першою ракеткою світу.

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