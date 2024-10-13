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Зиннер триумфом в Шанхае заставил Джоковича отложить юбилей

Шанхай, Воскресенье 13 октября 2024 14:54
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Зиннер триумфом в Шанхае заставил Джоковича отложить юбилей Фото: Янник Зиннер (x.com/janniksin)
Автор: Андрей Костенко

Янник Зиннер получил 17-й титул в карьере, обыграв в финале Мастерса в Китае Новака Джоковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Shanghai Rolex Masters, финал

Зиннер – Джокович – 2:0 (7:6, 6:3)

Джокович в случае победы взял бы свой 100-й главный приз на уровне ATP, 41-й – на Мастерсах, а также мог записать в актив 410-й успешный матч на турнирах данной категории. Но не сложилось.

Зиннеру для общей победы понадобилось всего два сета, причем борьба на равных шла только в первом из них, когда дело дошло до тай-брейка. Уступив в коротком гейме, серб во второй партии играл до потери очка на собственной подаче. А потом уже откровенно сдался на милость победителю.

Соперники провели на корте 1 час 39 минут. Это была 8-я встреча теннисистов в истории. Итальянец выиграл 4-й очный поединок, в том числе 2-й – в 2024 году.

Зиннер завершил победой второй Мастерс подряд (первым после Джоковича в 2020 году), третий в сезоне (первым после Рафаэля Надаля – в 2018-м) и четвертый в карьере. В общей сложности это уже 17-й его трофей, 7 из них он завоевал в этом сезоне. На счету итальянца 21 победа в последних 22 матчах (уступил лишь Алькарасу в финале турнира в Пекине).

Ранее стало известно, что Зиннер гарантировал финиш сезона первой ракеткой мира.

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