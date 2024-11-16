Зіннер за годину розібрався з Руудом та вдруге поспіль пробився в фінал Підсумкового турніру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

АТР Finals, півфінал

Зіннер – Рууд – 2:0 (6:1, 6:2)

Норвежець на цьогорічному Підсумковому вже стрибнув вище голови, змусивши зачохлити ракетку іспанця Карлоса Алькасара. Створити другу гучну сенсацію йому не вдалося.

Зіннер – важкий опонент для норвежця. Раніше вони зустрічались тричі і кожного разу італієць брав верх. Не сталося дива і в четвертому поєдинку. Першій ракетці світу для загального успіху знадобилася лише година з четвертю. За цей час він віддав супернику тільки три гейми.

У першій партії Зіннер зробив два брейки і дозволив Рууду виграти одну подачу. У другій – італієць трохи розслабився і подарував скандинаву надію. Той навіть повів у рахунку – 2:1. Але на цьому норвезька казка й скінчилась. Господар кортів взяв п'ять геймів підряд і завершив гру черговим тріумфом.

Зіннер на цьогорічному Підсумковому переміг у всіх чотирьох поєдинках, не віддавши опонентам жодного сету. Він вдруге поспіль пробився у фінал ATP Finals. Торік він не зумів здобути трофей, поступившись сербу Новаку Джоковічу. Цього року спробує не повторити помилок у протистоянні з американцем Тейлором Фріцем. Вирішальний поєдинок відбудеться 17 листопада.