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Зиннер за час разобрался с Руудом и во второй раз подряд пробился в финал Итогового турнира

Турин, Суббота 16 ноября 2024 23:44
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Зиннер за час разобрался с Руудом и во второй раз подряд пробился в финал Итогового турнира Фото: Янник Зиннер (atptour.com)
Автор: Андрей Костенко

Лидер мирового теннисного рейтинга Янник Зиннер в полуфинале ATP Finals-2024 не испытал проблем с норвежцем Каспером Руудом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

АТР Finals, полуфинал

Зиннер – Рууд – 2:0 (6:1, 6:2)

Норвежец на текущем Итоговом турнире уже прыгнул выше головы, заставив зачехлить ракетку испанца Карлоса Алькасара. Создать вторую громкую сенсацию ему не удалось.

Зиннер – тяжелый оппонент для норвежца. Раньше они встречались трижды и каждый раз итальянец брал верх. Не произошло чуда и в четвертом поединке. Первой ракетке мира для общего успеха понадобился лишь час с четвертью. За это время он отдал сопернику только три гейма.

В первой партии Зиннер сделал два брейка и позволил Рууду выиграть одну подачу. Во второй – итальянец немного расслабился и подарил скандинаву надежду. Тот даже повел в счете – 2:1. Но на этом норвежская сказка и кончилась. Хозяин кортов взял пять гейма подряд и завершил игру очередным триумфом.

Зиннер на Итоговом победил во всех четырех поединках, не отдав оппонентам ни одного сета. Он во второй раз кряду пробился в финал ATP Finals. В прошлом году он не сумел завоевать трофей, уступив сербу Новаку Джоковичу. В этом году попытается не повторить ошибок в противостоянии с американцем Тейлором Фрицем. Решающий поединок состоится 17 ноября.

Ранее на Итоговом турнире АТР появился неожиданный финалист.

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