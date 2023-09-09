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Зінченко в стилі форварда забив Англії у Вроцлаві: відео

Вроцлав, Субота 09 вересня 2023 19:38
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Зінченко в стилі форварда забив Англії у Вроцлаві: відео Фото: Олександр Зінченко вивів "синьо-жовтих" уперед (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України зусиллями універсала Олександра Зінченка відкрила рахунок у протистоянні зі збірною Англії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

Витримавши стартовий тиск "Трьох левів", підопічні Сергія Реброва провели серію перспективних атак. Зрештою, на 26-й хвилині "синьо-жовті" зуміли вийти вперед. Це Конопля з правого краю штрафного відкинув у центр, а туди набіг Зінченко та пробив Пікфорда.

Відео гола Зінченка:

ВІДЕО

Англійці відігралися перед перервою. Допоміг нестандартний крок із відходом Кейна до середини поля. Нападник помітив ривок Вокера та закинув йому вперед, а оборонець уник опіки українців і переграв Бущана в ближньому бою.

Відео гола Вокера:

ВІДЕО

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