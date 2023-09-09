Зінченко в стилі форварда забив Англії у Вроцлаві: відео
Національна команда України зусиллями універсала Олександра Зінченка відкрила рахунок у протистоянні зі збірною Англії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.
Витримавши стартовий тиск "Трьох левів", підопічні Сергія Реброва провели серію перспективних атак. Зрештою, на 26-й хвилині "синьо-жовті" зуміли вийти вперед. Це Конопля з правого краю штрафного відкинув у центр, а туди набіг Зінченко та пробив Пікфорда.
Відео гола Зінченка:
Англійці відігралися перед перервою. Допоміг нестандартний крок із відходом Кейна до середини поля. Нападник помітив ривок Вокера та закинув йому вперед, а оборонець уник опіки українців і переграв Бущана в ближньому бою.
Відео гола Вокера:
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