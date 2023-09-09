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Зинченко в стиле форварда забил Англии во Вроцлаве: видео

Вроцлав, Суббота 09 сентября 2023 19:38
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Зинченко в стиле форварда забил Англии во Вроцлаве: видео Фото: Александр Зинченко вывел "сине-желтых" вперед (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины усилиями универсала Александра Зинченко открыла счет в противостоянии со сборной Англии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

Выдержав стартовое давление "Трех львов", подопечные Сергея Реброва провели серию перспективных атак. В конце концов, на 26-й минуте "сине-желтые" сумели выйти вперед. Это Конопля с правого края штрафной отбросил в центр, а туда набежал Зинченко и пробил Пикфорда.

Видео гола Зинченко:

ВИДЕО

Англичане отыгрались перед перерывом. Помог нестандартный шаг с уходом Кейна в середину поля. Нападающий заметил рывок Уокера и забросил ему вперед, а защитник избежал опеки украинцев и переиграл Бущана в ближнем бою.

Видео гола Уокера:

ВИДЕО

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