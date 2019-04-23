Зинченко на одном уровне с Месси в рейтинге эффективности CIES

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко попал в топ-4 самых эффективных футболистов лучших 5 лиг Европы по версии Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory. Об этом сообщается на сайте исследовательской группы.

У Зинченко 90,5 баллов эффективности в матчах за последние три месяца. Столько же у Лионеля Месси из "Барселоны" и Матса Хуммельса из "Баварии".

Возглавляет рейтинг полузащитник "Ман Сити" Илкай Гюндоган (92,7 балла). Также в тройку лидеров за этот период вошли игроки "Баварии" - Тиаго Алькантара (92,6) и Никлас Зюле (91,1).

Скрин со страницы football-observatory.com

В текущем сезоне Зинченко провел 24 поединка в футболке "горожан", отличившись одним голом и пятью ассистами.

Напомним, "Манчестер Сити" предложит украинскому игроку новое соглашение.