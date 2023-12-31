Зимовий спорт: як не зашкодити здоров'ю

Зокрема, за двох однакових навантажень серце взимку працює менш інтенсивно, а деякі дослідження показують, що тренування в холодні дні допомагають спалювати більше калорій. До того ж зимовий спорт корисний для психічного здоров’я, адже допомагає отримувати більше сонячних променів, а це - хороша профілактика сезонного афективного розладу.

Перестороги для зимових занять спортом

Звичайно, існують і певні ризики, пов’язані із заняттями спортом взимку.

По-перше, існує ризик переохолодження. Щоб уникнути цього, важливо ретельно підбирати одяг. Він повинен бути багатошаровим і відводити вологу. Від бавовни краще відмовитися, бо вона вбиратиме піт і ви швидше замерзнете. Базова комбінація може бути така:

Перший шар - тонкий одяг із синтетичних тканин, які відводять піт від тіла.

Другий - фліс або вовна для збереження тепла.

Третій, верхній шар - легкий, він має “дихати» і водночас - не пропускати воду та вітер.

Не забувайте про таке ж правило для голови, рук і ніг. Носіть рукавички з вовняною або флісовою підкладкою, або вдягайте тонку пару з вологовідштовхувального матеріалу під пару цупких рукавичок. Крім того, носіть щільні шкарпетки й вовняну шапку, а очі захищайте темними окулярами, рот і ніс прикривайте тонким шарфом чи маскою. Не забувайте також про взуття, яке має хороше зчеплення з поверхнею і допоможе уникнути ковзання та падінь.

Якщо ви раптом відчуваєте сильне тремтіння, втому, втрачаєте координацію чи маєте порушення мовлення, якщо шкіра на певних ділянках стала білою чи оніміла – негайно зверніться по невідкладну медичну допомогу.

Перш ніж йти на пробіжку чи прогулянку, перевірте, щоби ваш мобільний телефон був заряджений, а ваші близькі знали, куди ви йдете. Це може допомогти вам у екстрених ситуаціях.

По-друге, важливо не забувати про розминку перед тренуванням. Вона допомагає розігріти м’язи та зменшити ризик травм. Загальний час розминки перед тренуванням у холодну пору року має становити не менше 15-20 хвилин. Для розігріву обирайте динамічну розтяжку - комплекс вправ, які виконуються із залученням суглобів в повному діапазоні руху.

По-третє, важливо споживати достатню кількість води та їжі. Через дихання і піт тіло втрачає багато рідини, тому важливо слідкувати за її споживанням. Для регідратації краще використовувати теплу рідину: чай, воду з лимоном, навіть бульйон! Пийте воду до, під час і після тренування і будьте уважними до відчуття спраги. Якщо забуваєте пити – налаштуйте нагадування про це на телефоні.