Зимовий секрет: навіщо потрібен антигель в авто і як він працює

Цьогорічна зима не обтяжувала автомобілістів своїми сюрпризами, але у цьому і є чималий ризик для власників дизельних машин. Автожурналісти rbc.ua розповідають, чому саме в мінливу погоду водієві може знадобитись той самий антигель.

Є певна підступність дизеля у тому, що коли він замерзне одного морозного дня, то відігріти його можна тільки разом з машиною. Принципово вирішити проблему можуть тільки превентивні заходи, які, проте, вимагають від водія певних клопотів – чому, власне, "дизелісти" їх часто і ігнорують.

Чому дизелю холодно

Як такі дизельні мотори вже кілька поколінь зими не бояться. Досконалі паливні системи і ефективні свічки розжарювання гарантують запуск навіть у суворі морози – але! Але є один зовнішній чинник, який може помножити на нуль всі зусилля конструкторів. Йдеться про дизпальне, яке не відповідає сезону.

Так, коли сьогодні розбираються з зимовими проблемами дизельних моторів, часто виявляється, що мерзне не сам двигун, а його паливо. Будь-яке дизельне пальне вразливе до холодів, адже в ньому завжди є парафіни, які кристалізуються вже при найменшому морозі. І ці кристали парафіну буквально фізично не проходять через паливний фільтр, який є у кожного дизеля. Відтак, пальне в двигун не надходить, і якщо він в цей час працює, він глухне, а якщо мороз ударив під час стоянки, то машина просто не запуститься. Літнє пальне кристалізується вже при -5... -10 градусах.

Коли водієві геть не пощастило, дизпальне може не просто забити фільтр, а загуснути повністю у паливному баку, перетворившись буквально на кисіль.

Солярка для зими

Щоб водії дизельних машин не мали проблем в морози, хіміки давно створили спеціальні зимові сорти палива. У них різними методами температурний поріг кристалізації парафінів зміщено "вниз", в бік низьких температур. У стандартах зазвичай йдеться про граничну температуру фільтрації – тобто температуру, при якій дизпальне не може пройти через фільтр. В залежності від стандартів конкретної країни зимове дизпальне зупиняється у фільтрі при -15, -20 градусів тощо.

Отже, згідно стандартів, всі АЗС взимку повинні продавати лише зимове дизпаливо. Але нюанс у тому, що в міжсезоння паливні трейдери іноді завозять так би мовити, "міжсезонне" пальне – не літнє, але й не зовсім зимове – з незначним зниженням граничної температури фільтрації. І якщо залишок такого пального опиниться у танках АЗС в момент настання реальних морозів, придбавши його, водії можуть отримати проблеми.

Це саме може трапитись не в міжсезоння, а серед зими, коли надовго встановлюється стійка плюсова температура, а потім приходять морози.

Антигель в багажнику

На щастя, перетворити літнє дизпальне на зимове можна і власними силами – головне, зробити це вчасно. Достатньо додати у бак чи каністру спеціальну присадку-депресор, яка заважатиме парафінам утворювати великі кристали. Це і є той самий антигель. А для його успішного використання слід дотримуватись кількох правил:

- Додавати антигель слід до замерзання – наприклад, відразу після заправки бака чи каністри;

- Заливати присадку в ємність з уже замерзлим дизпаливом сенсу немає – кристали парафіну антигель не розчинить;

– Не можна перевищувати дозу антегелю, бо присадки-депресори погіршують змащувальні властивості дизпалива і та знижують його цетанове число;

– Не слід заливати антигель у бак перед постановкою машини на стоянку. Після додавання присадки двигун має працювати ще дві-три хвилини, щоб розведене нею паливо розійшлося по всій системі – трубопроводам, форсункам, насосу, фільтрам.

Коротко

Певно, варто нагадати, що причиною проблем з дизелем у морози може стати не тільки загусле пальне, а й незадовільний стан деяких його вузлів. Двигуни цього типу мають кілька вразливих систем, які при значному зношенні ще якось працюють за теплої погоди, але остаточно відмовляють у холоди, коли умови для роботи будь-якого агрегата ускладняються. Тому якщо не на початку зими, то хоча б напередодні похолодання варто провести діагностику паливної системи дизеля, його свічок та циліндро-поршневої групи. Принаймні щоб знати, де шукати винуватця у проблемах після похолодання.