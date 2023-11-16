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Зимовий дизель вже на всіх АЗК ОККО

Фото: зимовий дизель вже на всіх АЗК ОККО (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

З 15 листопада вже на всіх 403 АЗК мережі ОККО водіям пропонують виключно зимовий дизель, який не замерзає при температурі до -20 °С.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Для авто з дизельними двигунами заправка зимовим видом пального є необхідною умовою експлуатації при мінусових температурах, аби уникнути однієї з найбільших сезонних проблем - парафінізації пального у паливній системі.

Саме тому у зимовий період мережа ОККО пропонує своїм клієнтам дизельне пальне Pulls Diesel та ДП Євро, призначене для використання при температурі повітря до -20°С.

Нагадаємо також, що кожен клієнт, який заправляється брендовим пальним Pulls Diesel, долучається до спільної ініціативи "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів" мережі і фонду "Повернись живим". З кожного заправленого літра компанія перераховує 1 гривню на зброю для сил територіальної оборони.

Загалом ініціатива передбачає закупівлю та передачу 200 крупнокаліберних кулеметів, 300 мінометів та 100 автоматичних гранатометів загальною вартістю 400 мільйонів гривень. Ініціатива ще триває, а бригадам ТрО вже було передано повний комплект кулеметів та 53 міномети.

Станом на сьогодні вже акумульовано 95% від необхідної суми.

  

 

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