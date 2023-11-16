Зимовий дизель вже на всіх АЗК ОККО

Для авто з дизельними двигунами заправка зимовим видом пального є необхідною умовою експлуатації при мінусових температурах, аби уникнути однієї з найбільших сезонних проблем - парафінізації пального у паливній системі.

Саме тому у зимовий період мережа ОККО пропонує своїм клієнтам дизельне пальне Pulls Diesel та ДП Євро, призначене для використання при температурі повітря до -20°С.

Нагадаємо також, що кожен клієнт, який заправляється брендовим пальним Pulls Diesel, долучається до спільної ініціативи "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів" мережі і фонду "Повернись живим". З кожного заправленого літра компанія перераховує 1 гривню на зброю для сил територіальної оборони.

Загалом ініціатива передбачає закупівлю та передачу 200 крупнокаліберних кулеметів, 300 мінометів та 100 автоматичних гранатометів загальною вартістю 400 мільйонів гривень. Ініціатива ще триває, а бригадам ТрО вже було передано повний комплект кулеметів та 53 міномети.

Станом на сьогодні вже акумульовано 95% від необхідної суми.